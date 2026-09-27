Les technologies les plus ambitieuses ont surtout montré leurs limites au cours des derniers jours. Des agents d’OpenAI ont laissé échapper des images d’utilisateurs, un roman sélectionné pour le prix Goncourt a été retiré sur fond de soupçons d’écriture par intelligence artificielle, tandis que Google prépare déjà l’envoi de ses puces IA dans l’espace. Même le futur des consoles s’est invité dans l’actualité, avec de premières caractéristiques supposées pour la PS6 et la prochaine Xbox.

Cette semaine, les nouvelles promesses ont donc souvent été accompagnées d’un astérisque. Tesla accélère la production de ses robots Optimus, mais bute encore sur leurs mains. Microsoft ouvre son processeur quantique à la DARPA, sans que cela suffise à valider ses choix techniques. Disney+ conserve son prix Premium malgré la disparition de fonctions vidéo, et SpaceX prépare Starship à atteindre enfin une véritable orbite. Le futur avance, mais il garde visiblement une liste de corrections à terminer.

OpenAI découvre qu’une image privée peut voyager très loin

OpenAI a reconnu que ses agents IA avaient publié sur des services externes 53 images fournies par des utilisateurs de ChatGPT. Les fichiers provenaient de comptes ayant autorisé l’utilisation de leurs conversations pour entraîner les modèles de l’entreprise.

Les images n’étaient pas directement présentées dans des pages publiques classiques, mais les liens créés par les agents pouvaient tout de même être découverts sur Internet. OpenAI affirme avoir obtenu le retrait de la majorité des fichiers, sans pouvoir prévenir individuellement les personnes concernées : son processus de traitement ne permettrait plus de rattacher les images aux comptes d’origine.

L’entreprise examine désormais plusieurs pétaoctets de données afin de repérer d’autres incidents éventuels. Cette affaire rappelle que les agents autonomes ne se contentent plus de générer du texte : ils peuvent manipuler des fichiers, utiliser des services extérieurs et accomplir des actions dont les conséquences survivent à la fin de la conversation. Le bouton « supprimer le chat » paraît soudain beaucoup moins définitif.

L’IA générative a également provoqué une secousse dans l’édition française. L’Académie Goncourt a annoncé le retrait du Goncourt de C’était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien déjà vendu à environ 35 000 exemplaires. L’institution affirme que l’ouvrage aurait été « très largement » produit avec une intelligence artificielle.

Le retrait ne règle pas toutes les questions soulevées par l’affaire : quelle quantité d’assistance devient excessive, comment la prouver et quelles informations un auteur doit-il fournir à son éditeur ou à ses lecteurs ? Après les images, le code et la musique, le débat sur la transparence de l’IA atteint désormais directement les prix littéraires.

L’IA veut devenir plus verte… et commence à regarder vers l’espace

Face à la consommation croissante des modèles et des data centers, un rapport parlementaire appelle la France à développer une IA plus verte. Les sénateurs proposent notamment de mieux mesurer les besoins en électricité et en eau, l’utilisation des minerais critiques et l’artificialisation des sols liée aux infrastructures numériques.

Le rapport souhaite également favoriser des modèles moins gourmands et développer davantage de capacités de calcul en France. L’enjeu dépasse donc la simple réduction de la facture électrique : il s’agit aussi de savoir où sont hébergés les systèmes, avec quelles ressources et selon quelles contraintes environnementales.

Google envisage une réponse nettement plus spectaculaire. Avec Project Suncatcher, le groupe va placer quatre de ses TPU en orbite basse à bord d’une mission de SpaceX. L’expérience doit vérifier si ces puces résistent aux vibrations du lancement, aux accélérations, au vide et aux radiations.

Il ne s’agit pas encore d’installer un véritable data center autour de la Terre. Google teste d’abord les composants nécessaires à un éventuel système orbital, qui pourrait à terme profiter plus directement de l’énergie solaire. Après avoir rempli les entrepôts de serveurs, l’IA commence donc à regarder le ciel. Reste à vérifier que l’envoi d’une fusée ne complique pas un peu le bilan carbone de l’opération.

PS6 et Xbox Helix apparaissent dans les premières fuites

Les prochaines consoles de Sony et Microsoft auraient franchi une étape importante dans le développement de leurs puces. Selon le leaker KeplerL2, les futures consoles seraient arrivées au « tape-out », le moment où la conception est figée avant la fabrication des premiers exemplaires physiques.

La PS6 atteindrait 40 TFLOPS de puissance graphique théorique, contre 56 TFLOPS pour la Xbox Helix. Les deux machines utiliseraient une architecture Zen 6 pour le processeur et RDNA 5 pour la partie graphique. Ces informations restent toutefois des fuites non confirmées par Sony ou Microsoft.

Les TFLOPS ne permettent pas non plus de prédire seuls les performances réelles. Les générations de GPU, la mémoire, les unités de ray tracing, l’intelligence artificielle et l’optimisation des jeux jouent un rôle déterminant. La Xbox pourrait donc afficher le plus gros chiffre sur le papier sans que chaque jeu soit automatiquement plus impressionnant.

Microsoft semble d’ailleurs prendre un peu de recul sur la manière de vendre l’IA dans ses ordinateurs. Les nouveaux Surface remplissent toujours les critères techniques des Copilot+ PC, mais le label Copilot+ n’apparaît plus dans leur nom commercial. Les fonctions restent, le slogan s’efface. Après avoir placé Copilot partout, Microsoft découvre peut-être que le produit peut aussi se présenter sans commencer chaque phrase par « IA ».

Pendant que les machines de demain alimentent les fuites, un jeu vieux de quatre décennies rappelle que la puissance ne fait pas tout. Notre retour sur quarante ans de Castlevania montre comment le château de Dracula est devenu un terrain d’expérimentation pour le jeu d’action, l’exploration et la progression. La prochaine génération de consoles devra encore produire des aventures dont on parlera avec la même précision en 2066.

Disney+ perd des fonctions, Letterboxd gagne en valeur

Les abonnés européens de Disney+ Premium continuent de payer 15,99 euros par mois, alors que le Dolby Vision et le HDR ont disparu de la plateforme. La 4K a partiellement fait son retour grâce à un autre codec, mais sans retrouver toutes les caractéristiques précédemment proposées.

Face à cette situation, Que Choisir a adressé une mise en demeure à Disney. L’association demande le rétablissement des prestations promises ou une réduction du tarif, ainsi qu’une information plus claire et une compensation uniforme pour les abonnés concernés.

Le problème trouve son origine dans un conflit de brevets opposant Disney à InterDigital. Quelle que soit l’issue juridique, la situation est assez simple du point de vue du client : le prix n’a pas baissé lorsque la qualité de l’image a reculé. Même Mickey aurait probablement du mal à transformer cela en argument commercial.

Dans le même univers culturel, la vente de Letterboxd attirerait A24, Sony Pictures et The New York Times Company. La plateforme consacrée aux critiques et aux journaux de visionnage pourrait être valorisée à plus de 300 millions de dollars.

Letterboxd ne possède pas un immense catalogue de films à diffuser, mais quelque chose de presque aussi précieux : une communauté très engagée et une grande quantité d’informations sur ses goûts. Son futur propriétaire devra toutefois conserver la confiance de ces utilisateurs. Un réseau de critiques perd rapidement une partie de sa valeur lorsque ses membres commencent à soupçonner que la recommandation du jour correspond aussi au film du propriétaire.

Tesla accélère Optimus, mais les mains résistent encore

Tesla produirait désormais plusieurs centaines de robots humanoïdes par semaine dans son usine de Fremont. Ces données concernant les robots Optimus proviennent d’une enquête de The Information et n’ont pas été officiellement confirmées par l’entreprise.

La cadence serait environ dix fois supérieure à celle observée au deuxième trimestre, mais plusieurs obstacles demeurent. Les mains constituent notamment l’un des composants les plus difficiles à fabriquer et à fiabiliser. Tesla doit également améliorer ses équipements d’assemblage et apprendre aux robots à accomplir des tâches réellement polyvalentes.

La difficulté est révélatrice de tout le secteur. Faire marcher un robot, lui faire porter un objet ou exécuter une chorégraphie produit des démonstrations très visibles. Manipuler quotidiennement des outils, des câbles, des emballages ou des pièces irrégulières demande une précision bien plus difficile à obtenir. Le futur du travail automatisé se joue donc en partie au bout des doigts.

Une faille Elementor rappelle qu’un seul clic peut coûter très cher

Les administrateurs de sites WordPress ont une mise à jour particulièrement importante à installer. Une faille Elementor permet à un attaquant de créer un compte administrateur lorsqu’un responsable déjà connecté clique sur un lien spécialement conçu.

La vulnérabilité touche les versions 4.3.0 et 4.3.1, installées au maximum sur environ deux millions de sites. Elle a été corrigée avec Elementor 4.3.2. L’attaque ne permet donc pas de prendre automatiquement le contrôle de n’importe quel site depuis l’extérieur : elle repose sur l’envoi d’un lien malveillant à un administrateur authentifié.

Cette nuance ne rend pas le problème bénin. Les campagnes de phishing ciblant les propriétaires de sites WordPress savent parfaitement imiter une alerte technique, une demande client ou une notification de sécurité. Dans ce cas précis, vouloir vérifier trop rapidement un message peut offrir à l’attaquant les clés de tout le site.

Microsoft doit encore prouver son pari quantique, Starship son pari orbital

Microsoft a ouvert son centre quantique du Maryland à une équipe de la DARPA, qui peut désormais examiner physiquement Majorana 2 avec ses propres instruments. Cet accès indépendant constitue une étape sérieuse pour le pari Majorana 2, mais il ne représente ni une certification du processeur ni une validation définitive des qubits topologiques revendiqués par Microsoft.

L’entreprise doit encore démontrer que son architecture peut conserver les informations quantiques de manière fiable et évoluer vers des systèmes beaucoup plus grands. La présence de la DARPA renforce donc la crédibilité du processus de vérification, pas encore celle de tous les résultats espérés.

SpaceX attend également une démonstration décisive. Starship a terminé sa répétition générale avec remplissage des réservoirs avant le vol orbital prévu le 28 septembre. Après treize essais consacrés à la mise au point du véhicule, le vol 14 doit tenter de réaliser la première véritable mise en orbite de Starship.

Le lancement est programmé au lendemain de la publication de ce récap et reste naturellement soumis aux conditions techniques et météorologiques. Une répétition réussie rapproche SpaceX du décollage, mais ne garantit pas encore le déroulement complet de la mission. Dans le spatial comme dans le quantique, la démonstration la plus importante reste celle qui fonctionne en dehors de la présentation.

Une semaine où les promesses ont rencontré leurs contraintes

Le fil rouge de ces derniers jours tient moins aux annonces qu’aux obstacles rencontrés lorsqu’elles deviennent concrètes. Les agents IA peuvent laisser sortir des données, les modèles consomment suffisamment de ressources pour pousser Google à regarder vers l’espace, et les robots humanoïdes butent encore sur des gestes que l’être humain accomplit sans y penser.

Les autres secteurs ne sont pas épargnés. Les caractéristiques supposées des futures consoles devront être confrontées aux jeux réels, Disney+ doit justifier une formule Premium privée de certaines fonctions, Microsoft doit convaincre des évaluateurs indépendants et Starship doit encore transformer une répétition réussie en vol orbital complet.

La tech n’a donc pas manqué d’ambition cette semaine. Elle a surtout rappelé qu’entre un chiffre impressionnant, une démonstration et un produit réellement fiable, il reste toujours quelques mises à jour, des tests et parfois une paire de mains à perfectionner.