Analyse : la DARPA peut tester Majorana 2, mais le pari quantique de Microsoft reste à prouver

Microsoft a ouvert cette semaine son nouveau centre quantique du Maryland à une équipe de la DARPA, qui dispose d’un accès physique à Majorana 2 et peut y apporter ses propres instruments. Cette étape compte davantage qu’une démonstration organisée par le constructeur : elle donne à un évaluateur public la possibilité de confronter le matériel à ses propres procédures. Elle ne vaut pourtant ni certification du processeur, ni confirmation que les qubits topologiques de Microsoft tiendront leurs promesses. La question décisive est donc moins de savoir si la DARPA peut regarder la machine que de déterminer quelles preuves cet examen devra produire pour transformer un pari scientifique controversé en architecture crédible.

Un laboratoire ouvert change la nature du contrôle

Jusqu’ici, l’essentiel des informations publiques sur Majorana 2 provenait de Microsoft. Le groupe affirme avoir remplacé l’aluminium employé dans sa précédente génération par du plomb, associé à un semi-conducteur à base d’arséniure d’indium. Il annonce une durée de vie moyenne supérieure à vingt secondes pour les modes qu’il associe aux particules de Majorana, contre quelques millisecondes sur son système précédent. Ces valeurs sont impressionnantes sur le papier, mais elles restent des mesures produites et interprétées par l’équipe qui a conçu l’appareil.

L’accès accordé à la DARPA modifie cette situation. L’agence américaine ne se contente pas de recevoir des résultats ou d’exécuter un programme par l’intermédiaire d’une interface distante : ses spécialistes peuvent examiner le matériel, installer des équipements de mesure et tenter de reproduire les observations. Cette proximité autorise des contrôles difficiles à mener depuis le cloud, notamment sur la stabilité du dispositif, les procédures d’étalonnage ou la sensibilité des résultats aux paramètres choisis.

Il faut toutefois résister à un raccourci tentant. La présence d’évaluateurs indépendants ne signifie pas qu’ils ont déjà validé les affirmations de Microsoft. Elle indique seulement que le constructeur accepte un degré de contrôle plus contraignant. La différence est importante : un audit commence par l’accès aux éléments nécessaires, alors qu’une conclusion exige des mesures répétables et un protocole suffisamment robuste pour exclure des explications concurrentes.

Le qubit topologique promet de réduire le coût des erreurs

Les ordinateurs quantiques actuels manipulent des qubits très sensibles à leur environnement. Une vibration, une variation thermique ou un bruit électromagnétique peut dégrader leur état. La correction d’erreurs consiste donc à répartir l’information d’un qubit logique sur de nombreux qubits physiques. Cette redondance est indispensable, mais elle peut devenir si lourde que l’on obtient une machine de laboratoire imposante avant même de disposer d’une capacité de calcul utile.

Microsoft poursuit depuis près de deux décennies une autre voie. Un qubit topologique doit encoder l’information d’une manière moins vulnérable aux perturbations locales. Dans l’architecture décrite par l’entreprise, des modes de Majorana apparaissent aux extrémités de nanofils supraconducteurs et sont assemblés en structures appelées tétrons. La mesure de leur parité sert à lire et manipuler l’état quantique. Si cette protection fonctionne comme prévu, elle pourrait diminuer le nombre de qubits physiques nécessaires à la correction des erreurs et rendre une machine de grande taille plus réaliste.

Majorana 2 reste néanmoins une petite expérience : Microsoft présente une matrice de quatre qubits. La société met aussi en avant des opérations de l’ordre de la microseconde et une longévité bien supérieure à celle de Majorana 1. Mais une durée de vie élevée n’est pas l’équivalent d’un faible taux d’erreur lors d’un calcul. Elle ne démontre pas non plus qu’un qubit logique devient plus fiable à mesure qu’on lui ajoute des composants. Ce sont précisément ces passages, de la propriété physique à l’opération contrôlée puis au calcul corrigé, qui séparent une plateforme prometteuse d’un ordinateur exploitable.

Les concurrents suivent d’autres compromis. IBM mise notamment sur ses architectures supraconductrices Nighthawk et Loon, tandis que Google a présenté sa puce Willow de 105 qubits. Leur avance en nombre de qubits ne tranche pas à elle seule le débat : une technologie moins mature pourrait les rattraper si elle réduit assez fortement le coût de la correction d’erreurs. C’est l’hypothèse de Microsoft, pas encore un résultat acquis.

Le passé scientifique de Microsoft élève le seuil de preuve

La prudence de la communauté ne relève pas seulement de la rivalité industrielle. En 2021, la revue Nature a retiré un article majeur publié par des chercheurs liés à Microsoft après la découverte de problèmes dans le traitement et la présentation de certaines données. Cet épisode a affecté une affirmation centrale sur l’observation de modes de Majorana et a durablement accru l’exigence de transparence envers le programme.

Lorsque Microsoft a présenté Majorana 1 en 2025, plusieurs physiciens ont estimé que les données disponibles ne suffisaient pas à établir l’existence du type de qubit annoncé. Les mêmes réserves ont accompagné Majorana 2. Nature a encore fait état en juin 2026 du scepticisme de chercheurs extérieurs, tandis que Wired a relevé l’absence de publication des données brutes. Microsoft invoque notamment le caractère commercial de ses travaux et estime que le fonctionnement d’une machine finira par constituer la preuve la plus convaincante.

L’accès de la DARPA peut combler une partie de cet écart sans imposer la divulgation de tous les secrets de fabrication. Une équipe indépendante peut examiner des données confidentielles, tester le système et rendre une conclusion sur leur cohérence. Ce dispositif ne remplace cependant pas entièrement la reproductibilité scientifique. Si les protocoles, les incertitudes et une part suffisante des résultats restent inaccessibles, les chercheurs extérieurs ne pourront pas déterminer par eux-mêmes si l’interprétation topologique est la meilleure.

La distinction entre contrôle public et science ouverte doit donc rester explicite. Le premier peut rassurer un acheteur gouvernemental ou éliminer certaines erreurs expérimentales. La seconde permet à plusieurs équipes de répéter l’expérience, d’en discuter les hypothèses et de tester des explications alternatives. Majorana 2 gagnerait en crédibilité avec l’un ; il lui faudra probablement les deux pour convaincre durablement.

La DARPA doit mesurer une trajectoire, pas une seule performance

Majorana 2 participe à la phase finale du programme US2QC de la DARPA. L’objectif de l’agence n’est pas de couronner la machine possédant le plus de qubits. Elle cherche à établir si une architecture encore peu explorée peut parvenir à un calcul dont la valeur dépasse le coût total de construction et d’exploitation. PsiQuantum, qui développe une approche photonique, a également été retenu : deux technologies très différentes peuvent ainsi être confrontées au même horizon de viabilité.

Pour que l’examen de Microsoft dépasse la démonstration, les évaluateurs devront notamment vérifier que les signatures attribuées aux modes de Majorana se reproduisent sur plusieurs composants et dans le temps. Ils devront aussi caractériser la préparation et la lecture des états, les erreurs lors des opérations, les corrélations entre erreurs et la stabilité des étalonnages. Une mesure exceptionnelle sur un échantillon choisi ne renseignerait pas sur le rendement de fabrication nécessaire à une machine comportant des milliers, puis des millions d’éléments.

La montée en échelle ajoute d’autres contraintes. L’électronique de contrôle, le câblage, le refroidissement et les interconnexions doivent rester gérables lorsque le nombre de qubits augmente. Surtout, un code de correction d’erreurs doit montrer que l’ajout de ressources réduit effectivement le taux d’erreur logique. Sans cette progression, la multiplication des qubits physiques peut augmenter la complexité sans rapprocher la machine d’un calcul fiable.

Enfin, la comparaison devra inclure les meilleures méthodes classiques disponibles. La DARPA souligne elle-même que la valeur d’un calcul quantique ne peut être évaluée sans prendre en compte le coût complet du système et les progrès continus des supercalculateurs. Un problème sélectionné parce qu’il avantage artificiellement le matériel ne suffirait pas. La barre pertinente est un gain utile, reproductible et économiquement défendable sur une tâche réelle.

Les échéances de 2029 et 2033 restent des objectifs, pas des résultats

Microsoft vise une machine quantique évolutive en 2029. La DARPA, elle, inscrit son travail dans une trajectoire menant à 2033 pour déterminer si un ordinateur quantique à valeur industrielle peut être construit. Ces calendriers ne décrivent pas la même étape. Le premier exprime l’ambition d’un constructeur ; le second est un horizon d’évaluation gouvernemental qui peut aussi conclure qu’une approche ne remplit pas les critères.

Cette nuance réduit le risque de lire l’ouverture du laboratoire comme un verdict. La DARPA avait sélectionné Microsoft et PsiQuantum en février 2025 précisément pour soumettre leurs hypothèses à une validation et à une co-conception approfondies. Être admis dans ce processus signale qu’une architecture mérite d’être examinée ; cela ne préjuge pas de son issue.

Les prochains signaux importants seront donc concrets : publication de protocoles et de marges d’erreur, reproduction des résultats sur plusieurs puces, démonstration d’opérations logiques dont la fiabilité progresse avec la taille du code, et évaluation indépendante des coûts d’intégration. Une communication indiquant simplement que les tests se poursuivent ne suffira pas à départager progrès scientifique et calendrier industriel.

L’ouverture de Majorana 2 constitue ainsi une avancée de méthode plutôt qu’une victoire technologique. Elle rapproche les affirmations de Microsoft d’un contrôle extérieur capable de les mettre à l’épreuve. Mais le pari topologique ne sera réellement validé que si cette inspection produit des résultats répétables, discutables et reliés à une trajectoire crédible vers un calcul utile. Pour l’instant, la DARPA a obtenu les clés du laboratoire ; elle n’a pas encore rendu son jugement.