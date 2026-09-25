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Microsoft abandonne l’appellation Copilot+ PC pour ses nouveaux Surface

4 min.
25 Sep. 2026 • 17:56
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Microsoft ne présente plus ses nouveaux ordinateurs Surface comme des « Copilot+ PC », alors qu’ils respectent toujours les exigences techniques et conservent les fonctions associées. Un responsable de la gamme Surface et un dirigeant de Qualcomm confirment que le matériel reste capable d’exécuter les mêmes traitements locaux, mais que l’appellation commerciale est en train de disparaître.

PC Copilot Plus

Les nouveaux Surface remplissent toujours les critères

Le changement apparaît sur les Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces de deuxième génération. Microsoft les commercialise comme de simples Surface, sans reprendre le label Copilot+ PC dans leur nom. Brett Ostrum, vice-président chargé de Surface, a confirmé à Windows Central que ces machines ne sont pas appelées Copilot+ PC, tout en précisant qu’elles satisfont le niveau d’exigence défini auparavant.

Les deux ordinateurs utilisent le Snapdragon X2 Plus de Qualcomm. Nous avons détaillé leurs écrans, leur autonomie annoncée, leurs prix et leur disponibilité. Leur processeur neuronal dépasse le seuil de 40 TOPS imposé lors du lancement de la catégorie en 2024, et Windows continue de proposer les fonctions locales prévues pour les machines compatibles.

Il ne s’agit donc pas d’un retrait de l’intelligence artificielle dans Windows. Microsoft continue de défendre un fonctionnement hybride, où certains calculs sont réalisés directement sur le PC et d’autres dans le cloud. Les fiches techniques peuvent encore mentionner la compatibilité, mais le label n’occupe plus la place centrale qu’il avait lors des premières présentations.

Une marque fragilisée dès son lancement

Copilot+ PC devait signaler une nouvelle génération de machines capables d’exécuter des fonctions d’IA grâce à un NPU dédié. Microsoft avait associé cette catégorie à Recall, un historique visuel des activités réalisées sur l’ordinateur. Les critiques de chercheurs en sécurité avaient conduit le groupe à retarder la fonction puis à revoir son activation, son chiffrement et ses contrôles d’accès.

La marque s’est ensuite retrouvée dans une position difficile : les fonctions n’étaient pas toutes disponibles au lancement, tandis que les fabricants commençaient à intégrer des NPU dans une part croissante de leurs gammes. Le niveau matériel qui distinguait les premiers Copilot+ PC devient progressivement une caractéristique ordinaire des ordinateurs récents.

Kedar Kondap, vice-président de Qualcomm chargé du calcul et du jeu, explique que la catégorie avait surtout servi à fixer un seuil, par exemple une puissance NPU d’environ 45 TOPS. Selon lui, les mêmes expériences continueront vraisemblablement d’être proposées sans reprendre cette terminologie. Nvidia n’utilise pas non plus le label pour sa future plateforme RTX Spark, bien que les machines concernées puissent répondre aux critères techniques.

La stratégie locale reste, le nouveau nom n’est pas connu

Microsoft n’a pas publié de communiqué annonçant formellement la fin de Copilot+ PC. Le constat repose sur les noms des produits 2026 et sur les déclarations directes des responsables de Surface et de Qualcomm. Les anciens ordinateurs et les pages d’assistance conservent donc pour l’instant leurs références au label.

La disparition du nom ne modifie pas automatiquement les fonctions prises en charge. Elle réduit surtout la visibilité d’une catégorie que Microsoft voulait installer comme un repère aussi simple qu’un type de processeur ou une génération de Windows. L’entreprise préfère désormais parler d’IA en périphérie et de traitements hybrides, sans promettre qu’un nom unique continuera d’identifier ces capacités.

Le groupe a déjà annoncé une conférence Windows et Surface le 7 octobre, consacrée notamment au prochain chapitre du PC et à l’IA locale. Microsoft n’a pas indiqué si cet événement introduira une nouvelle marque, ni si les fabricants partenaires devront modifier les appellations des machines déjà annoncées.

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