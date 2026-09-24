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Surface Pro et Laptop : Microsoft passe au Snapdragon X2 Plus

4 min.
24 Sep. 2026 • 12:13
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Microsoft renouvelle ses Surface Pro de 12 pouces et Surface Laptop de 13 pouces avec le Snapdragon X2 Plus, des écrans plus lumineux et un prix de départ en nette hausse. Les deux ordinateurs seront disponibles le 13 octobre dans certains marchés, respectivement à 1 149,99 et 1 199,99 dollars.

Surface Pro Surface Laptop 2026

Une deuxième édition qui conserve les mêmes formats

Microsoft parle de « deuxième édition » plutôt que de refonte. La Surface Pro reste une tablette de 12 pouces avec béquille intégrée et clavier détachable vendu séparément. Son écran PixelSense LCD conserve une définition de 2 196 × 1 464 pixels et un rafraîchissement maximal de 90 Hz, mais sa luminosité passe de 400 à 500 nits.

Le Surface Laptop garde pour sa part son écran tactile 3:2 de 13 pouces, défini en 1 920 × 1 280 pixels à 60 Hz. Il demeure dépourvu de ventilateur et conserve son clavier rétroéclairé ainsi que son châssis en aluminium. Lui aussi atteint désormais 500 nits.

Le changement central est le Snapdragon X2 Plus. Microsoft revendique jusqu’à 17 % de gain dans les charges bureautiques, plus de 60 % pour les performances graphiques et jusqu’à 95 % pour l’inférence locale sur le NPU. Ces chiffres proviennent de tests internes comparant les nouveaux modèles aux premières éditions équipées du Snapdragon X Plus ; ils ne constituent donc pas encore des mesures indépendantes. Nous avions détaillé l’annonce initiale du Snapdragon X2 Plus.

Surface Laptop 2026

Plus d’autonomie, mais aussi un ticket d’entrée plus élevé

La Surface Pro promet jusqu’à 13 heures de navigation web, soit une heure de plus que sa devancière. Microsoft annonce 22,5 heures de lecture vidéo locale. Le Laptop atteint jusqu’à 18 heures de navigation et 22,5 heures de vidéo. Dans les deux cas, l’autonomie réelle dépendra de la luminosité, du réseau et des applications utilisées.

La hausse de prix s’explique en partie par la disparition des configurations à 8 Go. Les deux appareils commencent désormais avec 16 Go de mémoire vive et peuvent monter à 24 Go. La Surface Pro de première génération avait débuté à 799,99 dollars et le Laptop à 899,99 dollars. Cette évolution prolonge les augmentations de prix appliquées à la gamme Surface sur fond de renchérissement de la mémoire.

Microsoft ajoute une nouvelle finition noire aux coloris existants. La Surface Pro inaugure aussi Ink Canvas, un espace de dessin et d’annotation pensé pour le stylet, capable de générer des images ou de résumer du texte avec un abonnement Microsoft 365 compatible. L’application sera préinstallée sur la tablette et proposée aux autres appareils Windows tactiles pris en charge le 13 octobre.

Une option 5G et une souris haptique

Les entreprises pourront commander les deux ordinateurs à la même date. La Surface Pro 12 pouces gagnera une option 5G sur certains marchés et réseaux, une configuration jusqu’ici absente de ce format. Microsoft maintient ses protections Pluton avec TPM 2.0 et son firmware Surface UEFI.

Une Surface Mouse complète l’annonce. Cette souris ambidextre ajoute un retour haptique lorsque certaines actions sont validées, un bouton personnalisable et le Bluetooth 6.0 pour passer entre plusieurs appareils. Elle coûtera 79,99 dollars et sortira elle aussi le 13 octobre en noir et en platine. Les prix et configurations destinés à la France n’ont pas encore été publiés.

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