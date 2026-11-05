Bouygues Telecom s’intègre dans ChatGPT, une première pour un opérateur français

Bouygues Telecom devient le premier opérateur français à intégrer directement ses services dans ChatGPT. Il devient possible de comparer les forfaits de l’opérateur, choisir un smartphone ou vérifier son éligibilité à la fibre en dialoguant simplement avec le chatbot IA d’OpenAI. C’est accessible même avec un compte ChatGPT gratuit.

Comparer les forfaits de Bouygues Telecom sans quitter ChatGPT

Il ne s’agit pas d’un simple chatbot qui répond à des questions sur les offres de l’opérateur. Cette application (plugin) disponible directement sur ChatGPT dispose d’un moteur de configuration connecté en temps réel aux API sécurisées de l’entreprise. Elle récupère ainsi directement les informations commerciales de l’opérateur, notamment les tarifs et les caractéristiques des offres, afin d’éviter les réponses reposant sur des données obsolètes.

L’application propose trois fonctionnalités principales. Les utilisateurs peuvent comparer les offres mobiles et fixes de Bouygues Telecom en fonction de leurs besoins, sélectionner un smartphone selon différents critères comme sa couleur ou sa capacité de stockage, puis consulter les solutions de financement disponibles. Il est également possible de tester son éligibilité à la fibre optique et aux différentes offres Bbox.

Les échanges peuvent se dérouler à l’écrit ou à la voix. Pour accéder au service, il suffit de rechercher « Bouygues Telecom » dans la liste des applications (plugin) disponibles sur la page d’accueil de ChatGPT. Aucun abonnement payant à ChatGPT n’est nécessaire.

Le parcours commercial se déroule presque entièrement dans ChatGPT. La redirection vers le site de Bouygues Telecom intervient uniquement à la dernière étape, lorsque l’utilisateur souhaite valider son panier et finaliser sa souscription.

Il faut toutefois préciser que l’application sert à explorer le catalogue de Bouygues Telecom. Elle ne constitue pas un comparateur indépendant permettant de confronter directement les tarifs de tous les opérateurs.

ChatGPT devient un nouveau canal commercial

Cette intégration s’inscrit dans la stratégie d’intelligence artificielle de Bouygues Telecom qui dit travailler sur l’automatisation et l’amélioration de sa relation client depuis 2017. L’opérateur a notamment développé un assistant de vente vocal sur son site Internet et plusieurs assistants conversationnels dans son application mobile. ChatGPT vient désormais compléter cet ensemble en ouvrant un nouveau point d’entrée vers ses offres commerciales.

Romain Moloney, directeur du numérique chez Bouygues Telecom, présente cette arrivée comme une nouvelle étape du plan stratégique CAP 2030. L’opérateur revendique une première sur le marché français des télécommunications. D’autres entreprises françaises, comme Chronopost, avaient toutefois déjà intégré leurs services dans ChatGPT dans d’autres secteurs.