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Harry Potter : HBO choisit les voix et visages des fantômes de Poudlard (et date de sortie)

5 min.
1 Nov. 2026 • 12:38
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La série Harry Potter de HBO complète la population surnaturelle de Poudlard : cinq acteurs ont été choisis pour incarner le Choixpeau magique, trois fantômes de maison et la Grosse Dame. Cette nouvelle vague de casting concerne la première saison, attendue le 25 décembre 2026 sur HBO et HBO Max, et précise comment l’adaptation compte donner une présence propre aux personnages qui vivent dans les murs du château.

Sortie Serie Harry Potter

Le Choixpeau et trois fantômes trouvent leurs interprètes

David Threlfall prêtera sa voix au Choixpeau magique, l’objet enchanté chargé de répartir les nouveaux élèves entre Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. L’acteur britannique est notamment connu pour son rôle de Frank Gallagher dans Shameless. Son travail sera nécessairement particulier : le personnage apparaît comme un accessoire à l’écran, mais sa voix et ses chansons lui donnent une personnalité immédiatement reconnaissable.

Leo Bill jouera Nick Quasi-Sans-Tête, le fantôme de Gryffondor. Andrew Brooke interprétera le Baron Sanglant, associé à Serpentard, tandis que Daniel Fearn prendra le rôle du Moine Gras de Poufsouffle. HBO n’a pas annoncé, dans cette salve, l’interprète de la Dame Grise de Serdaigle.

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David Threlfall, Leo Bill, Andrew Brooke, Laura Smyth et Daniel Fearn rejoignent la distribution de la série Harry Potter de HBO.

Laura Smyth complète la liste dans le rôle de la Grosse Dame. Ce portrait animé garde l’entrée de la salle commune de Gryffondor et n’autorise le passage qu’après avoir entendu le bon mot de passe. Le personnage n’est donc pas un simple élément de décor : il intervient à plusieurs reprises dans les romans et participe à la façon dont Poudlard fonctionne comme un lieu vivant, rempli de tableaux qui discutent, se déplacent et observent les élèves.

Ces annonces viennent après plusieurs vagues de casting consacrées aux élèves, professeurs et membres de la famille Dursley. La distribution principale reste menée par Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout dans les rôles de Harry, Hermione et Ron. John Lithgow joue Albus Dumbledore, Janet McTeer Minerva McGonagall, Paapa Essiedu Severus Rogue et Nick Frost Rubeus Hagrid.

Des personnages secondaires qui donnent son identité à Poudlard

Le choix de communiquer séparément sur ces rôles indique le niveau de détail visé par la production. Dans les films, certains fantômes ont été très visibles tandis que d’autres sont restés au second plan ou ont disparu de l’adaptation. Une série dispose de davantage de temps pour remettre en circulation ces figures récurrentes sans les réduire à une apparition de quelques secondes.

Chapeau Serie Harry Potter

La première saison adapte Harry Potter à l’école des sorciers. Le Choixpeau intervient dès l’arrivée des nouveaux élèves, alors que Nick Quasi-Sans-Tête accompagne Harry dans sa découverte de Gryffondor. Le Baron Sanglant et le Moine Gras participent surtout à l’ambiance générale du château. Leur présence permet aussi de montrer que chaque maison possède sa propre histoire et ses propres traditions, au-delà des cours et de la compétition entre élèves.

La série a déjà dévoilé une nouvelle bande-annonce centrée sur la première année à Poudlard. HBO a par ailleurs officialisé une saison 2 adaptée de La Chambre des secrets, dont la préparation est en cours. Cette deuxième étape élargira encore la galerie de créatures et de personnages spectraux, notamment avec Mimi Geignarde.

Une sortie fixée au jour de Noël

La première saison sera lancée le 25 décembre 2026. HBO n’a pas détaillé ici le calendrier de diffusion des épisodes ni confirmé leur durée. La série est écrite et produite par Francesca Gardiner, avec Mark Mylod à la réalisation de plusieurs épisodes. Brontë Film and TV et Warner Bros. Television participent à la production, tandis que David Heyman, déjà producteur des films, fait partie des producteurs exécutifs.

Grande Salle Serie Harry Potter

Cette adaptation doit reprendre les sept romans, avec une saison construite autour de chaque livre. La distribution annoncée pour les fantômes et les portraits concerne donc des rôles susceptibles de revenir au fil des années, même lorsque leur présence demeure ponctuelle. Pour HBO, l’enjeu sera de conserver cette continuité tout en donnant à ces silhouettes familières une identité distincte de celle des films.

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