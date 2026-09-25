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KultureGeek Internet Pas de HDR ni Dolby Vision, mais même prix : Disney+ mis en demeure par Que Choisir
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Pas de HDR ni Dolby Vision, mais même prix : Disney+ mis en demeure par Que Choisir

3 min.
25 Sep. 2026 • 20:24
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Disney+ conserve son abonnement Premium à 15,99 €/mois malgré la disparition du HDR et du Dolby Vision en Europe, et Que Choisir met désormais la plateforme de streaming en demeure. Le Dolby Vision, le HDR et la 4K ont successivement disparu en Europe, avant le retour partiel de la 4K.

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Disney+ perd des fonctions, mais le prix ne baisse pas

Disney+ a commencé l’année 2026 en retirant le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D de son offre dans plusieurs pays européens, dont la France. Le HDR a ensuite disparu, puis la plateforme a retiré la 4K, limitant les films et séries en Full HD (1080p). Ces changements ont touché l’offre Premium qui coûte 15,99 €/en France, contre 10,99 € pour la formule Standard.

L’origine du problème se trouve dans le conflit qui oppose Disney à InterDigital autour de brevets liés aux technologies vidéo. InterDigital affirme que Disney utilise plusieurs technologies couvertes par ses brevets sans accord de licence. « Cela fait plusieurs années que nous négocions avec Disney le droit d’utiliser nos technologies, mais nos échanges n’ont pas abouti. Par conséquent, nous n’avons pas eu d’autre choix que de porter l’affaire devant plusieurs juridictions, qui nous ont toutes donné raison », a déclaré Josh Schmidt, directeur juridique d’InterDigital, cité par Que Choisir. Plusieurs décisions de justice ont ensuite conduit Disney à retirer les technologies concernées de son service.

La 4K revient, mais sans HDR ni Dolby Vision

Disney+ a finalement rétabli la 4K en utilisant une technologie alternative au HEVC, le codec précédemment employé pour certains flux vidéo. Des analyses techniques ont identifié du VP9 dans les nouveaux flux 4K. Ce codec permet à Disney de restaurer la 4K sans utiliser la technologie au cœur du litige, mais les flux vidéos se limitent au SDR et ne permettent donc pas de retrouver le HDR ou le Dolby Vision.

Cette solution impose également des restrictions matérielles. Certains téléviseurs et appareils compatibles peuvent recevoir le nouveau flux 4K, tandis que les appareils Apple et certains autres équipements ne bénéficient pas nécessairement de cette diffusion. Disney affiche désormais des mentions indiquant que la qualité disponible peut dépendre de l’appareil utilisé.

Face à cette situation, Que Choisir demande à Disney de rétablir les caractéristiques promises ou de réduire le prix de l’offre Premium. L’association de consommateurs réclame également une information claire des abonnés concernés et une compensation uniforme pour ceux qui ont subi ces changements.

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