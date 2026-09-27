TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Elementor : une faille permet de créer un compte administrateur en un clic sur les sites WordPress
Internet

Elementor : une faille permet de créer un compte administrateur en un clic sur les sites WordPress

4 min.
27 Sep. 2026 • 12:49
0

Une vulnérabilité d’Elementor permet de transformer un simple clic d’un administrateur connecté en création d’un nouveau compte administrateur contrôlé par un attaquant. La faille touche uniquement Elementor 4.3.0 et 4.3.1, deux versions installées sur un maximum estimé à deux millions de sites WordPress ; le correctif est disponible dans la version 4.3.2.

Elementor Logo

Un paramètre dans l’URL suffit à contourner la protection

La faiblesse se situe dans le module Editor Events, chargé de faire transiter certaines données de télémétrie de l’éditeur. Pour ses propres appels, ce composant devait contourner la vérification de sécurité utilisée par l’API REST de WordPress. Le code vérifiait toutefois si la chaîne « elementor/v1/events/ » apparaissait n’importe où dans l’adresse demandée, au lieu de confirmer que la requête visait réellement cette route.

Or l’adresse examinée comprend aussi les paramètres ajoutés après le point d’interrogation. Un attaquant peut donc placer la chaîne attendue dans un paramètre anodin tout en dirigeant la requête vers une autre fonction de l’API. Elementor renvoyait alors un résultat positif avant la vérification du jeton de sécurité de WordPress, ce qui validait à tort l’action.

Sur une installation par défaut, l’attaque peut viser la route de gestion des utilisateurs et créer un compte doté du rôle administrateur. Elle ne donne pas magiquement les droits de la victime à une personne déconnectée : un administrateur déjà authentifié doit ouvrir le lien préparé. Son navigateur joint alors automatiquement les cookies de session et exécute la demande avec ses privilèges.

Pas besoin de JavaScript ni de faux formulaire

Le scénario est d’autant plus simple que le lien n’a pas besoin de contenir du JavaScript, de charger un formulaire ni de renvoyer vers une page hébergée par l’attaquant. Il peut arriver dans un e-mail, une messagerie ou même un commentaire. Cette catégorie de faille s’appelle une falsification de requête intersite, ou CSRF : la victime reste connectée au bon site, mais son navigateur y envoie une action qu’elle n’avait pas l’intention d’effectuer.

Le module concerné est une expérience masquée. Il n’apparaît pas dans l’écran des fonctions expérimentales d’Elementor et s’active par défaut sur les nouveaux sites ayant installé le constructeur à partir de la version 3.32.0. Un site peut donc être vulnérable sans que son administrateur ait choisi d’essayer cette fonction.

Les versions antérieures à 4.3.0 ne contiennent pas ce proxy précis et ne sont pas touchées par cette erreur. Cela ne signifie pas qu’il soit prudent de revenir à une ancienne édition : d’autres vulnérabilités y ont été corrigées. La réponse recommandée consiste à passer directement à Elementor 4.3.2 ou une version ultérieure.

Un correctif publié deux jours après le signalement

Le chercheur Saggre a transmis la faille à Patchstack, qui l’a signalée à l’équipe Elementor le 22 septembre. La version 4.3.2 a été publiée le 24 septembre et vérifie la route REST réellement résolue au lieu de chercher une sous-chaîne dans l’adresse brute. L’avis public est arrivé le 25 septembre, une fois le correctif disponible.

Patchstack attribue à la vulnérabilité l’identifiant CVE-2026-62062 et un score CVSS de 8,8. L’entreprise la classe néanmoins en priorité moyenne dans son propre système, notamment parce que l’exploitation exige une interaction d’un utilisateur privilégié. Aucun élément public fourni dans l’avis ne signale une campagne active au moment de sa publication.

Elementor est annoncé comme actif sur plus de dix millions de sites. L’incident accompagne une période de changements importants pour le CMS, après la sortie de WordPress 7.1 et ses nouveaux outils de mise en page. Il rappelle aussi que les extensions restent un point de contrôle distinct du cœur de WordPress, même face à de nouveaux concurrents comme EmDash, le CMS présenté par Cloudflare.

Après la mise à jour, les administrateurs peuvent vérifier la liste des comptes, rechercher tout nouvel utilisateur inattendu et invalider les sessions suspectes. Le correctif 4.3.2 était déjà disponible avant la divulgation complète du mécanisme, le 25 septembre.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Professeur Layton : 14 minutes de gameplay dévoilent la démo du Tokyo Game Show

27 Sep. 2026 • 11:00
0 Jeux vidéo

LEVEL-5 a publié l’intégralité de la démo présentée au Tokyo Game Show 2026 pour Professeur Layton et le...

Jon Watts Skeleton Crew

Star Wars : Jon Watts sera le réalisateur du prochain film

27 Sep. 2026 • 8:16
0 Geekeries

Jon Watts réalisera le prochain film Star Wars développé par Lucasfilm, avec Simon Kinberg au scénario. Le projet doit lancer...

Illustration d’une main robotique composée de nombreuses pièces face à un studio de capture de mouvements

Tesla produit des centaines de robots Optimus par semaine, mais les mains bloquent la cadence

26 Sep. 2026 • 22:05
0 Matériel

Tesla produirait désormais plusieurs centaines de robots Optimus par semaine à Fremont, soit environ dix fois plus qu’au...

castlevania 40 ans

Culture Geek : comment Castlevania a transformé le château de Dracula en laboratoire du jeu d’action

26 Sep. 2026 • 20:48
0 Jeux vidéo

Le 26 septembre 1986, Konami publie au Japon Akumajō Dracula sur Famicom Disk System. Le joueur y traverse six blocs d’un château...

iaddict v6 Infos KultureGeek

Notre app iAddict pour iPhone/iPad passe la sixième :comparateur de prix, Liquid Glass et lecture audio

26 Sep. 2026 • 13:17
4

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Antennagate : la vidéo complète du FAQ de Steve Jobs refait surface après 16 ans

Antennagate : la vidéo complète du FAQ de Steve Jobs refait surface après 16 ans

27 Sep. 2026 • 10:12

image de l'article Apple condamné à payer 5,7 milliards de dollars à Taction pour violation de brevets

Apple condamné à payer 5,7 milliards de dollars à Taction pour violation de brevets

27 Sep. 2026 • 7:44

image de l'article Analyse : le modem maison d’Apple ne la libère pas des brevets de Qualcomm

Analyse : le modem maison d’Apple ne la libère pas des brevets de Qualcomm

26 Sep. 2026 • 17:05

image de l'article iAddict passe la sixième avec son comparateur de prix et Liquid Glass

iAddict passe la sixième avec son comparateur de prix et Liquid Glass

26 Sep. 2026 • 9:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site