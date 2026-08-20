WordPress 7.1 est disponible : médias accélérés, design responsive et nouveaux blocs

WordPress poursuit la modernisation de son système de gestion de contenu avec la sortie de WordPress 7.1, disponible depuis le 19 août. Baptisée Mary Lou en hommage à la pianiste, compositrice et arrangeuse américaine Mary Lou Williams, cette mise à jour majeure améliore aussi bien la création des pages que le traitement des images et le travail éditorial en équipe.

Cette version rassemble les nouveautés développées au fil de dix éditions du plugin Gutenberg publiées depuis WordPress 7.0. Elle prolonge ainsi la transformation amorcée en 2018 avec l’arrivée de l’éditeur Gutenberg, désormais au centre de la conception des articles, des pages et des thèmes.

Des styles responsive directement dans l’éditeur WordPress

L’une des avancées les plus visibles concerne la création de mises en page adaptées aux différentes tailles d’écran. WordPress 7.1 permet de modifier l’apparence d’un bloc pour un ordinateur, une tablette ou un smartphone sans écrire de règles CSS personnalisées. Ces réglages peuvent être appliqués à un bloc précis ou définis de manière globale pour l’ensemble du site.

Les auteurs de thèmes ont également la possibilité de déterminer leurs propres points de rupture pour les affichages mobile et tablette dans le fichier theme.json. L’aperçu redimensionnable aide ensuite à contrôler le résultat sur plusieurs largeurs, au-delà des trois formats fixes habituellement proposés. Cette évolution doit faciliter la conception de pages plus cohérentes, notamment sur les smartphones dont les dimensions d’écran varient fortement.

Les commandes de style prennent désormais en compte plusieurs états interactifs. Il devient par exemple possible de choisir directement dans l’éditeur l’apparence d’un bouton lorsqu’il est survolé, sélectionné ou activé au clavier. WordPress ajoute également des ombres de texte ainsi qu’une meilleure gestion des dégradés superposés aux images d’arrière-plan.

Ces outils poursuivent le travail engagé lors de WordPress 6.8, qui avait déjà renforcé les options de design, les performances de Gutenberg et l’accessibilité de plusieurs composants.

Deux nouveaux blocs pour les onglets et les playlists audio

WordPress 7.1 enrichit la bibliothèque standard avec deux blocs qui ne nécessitent plus l’installation d’une extension. Le bloc Onglets permet de répartir plusieurs contenus dans des panneaux accessibles depuis une même zone. Il peut servir à présenter une fiche produit, des caractéristiques techniques, un guide ou une foire aux questions sans allonger inutilement la page.

Le bloc Playlist réunit plusieurs pistes audio dans un lecteur unique. Chaque morceau peut disposer de son titre, du nom de l’artiste et d’une pochette, tandis qu’une forme d’onde facultative donne une représentation visuelle de la lecture. Ce composant peut notamment intéresser les éditeurs de podcasts, les musiciens et les sites publiant des archives sonores.

D’autres blocs gagnent en souplesse. Une galerie ou un ensemble de colonnes peut être converti en grille sans perdre les éléments déjà insérés. Les images purement décoratives peuvent par ailleurs être signalées comme telles afin que les lecteurs d’écran les ignorent, ce qui évite d’alourdir inutilement la navigation des personnes utilisant des technologies d’assistance.

Le traitement des images passe dans le navigateur

La gestion des médias constitue l’autre chantier majeur de WordPress 7.1. Sur les navigateurs compatibles, la compression, le redimensionnement, la rotation et la création des miniatures sont maintenant effectués localement avant l’envoi des fichiers vers le serveur. Le dispositif s’appuie sur une version WebAssembly de la bibliothèque libvips.

Cette architecture réduit la charge imposée à l’hébergement et limite les erreurs liées à la mémoire PHP ou aux délais d’expiration pendant le traitement de photos volumineuses. Elle peut également produire des fichiers JPEG environ 15 % plus légers que les moteurs traditionnellement utilisés côté serveur, selon l’équipe de développement.

La mise à jour prend en charge des formats modernes comme l’AVIF, les images HEIC et HEIF générées par les iPhone, ainsi que les photographies Ultra HDR dotées d’une carte de gain. WordPress avait déjà amélioré la gestion des clichés réalisés avec un smartphone dans sa version 5.3, mais cette nouvelle chaîne de traitement va nettement plus loin.

Le traitement local complet fonctionne principalement avec les versions récentes de Chrome, Edge et des autres navigateurs compatibles avec les technologies requises. Firefox et Safari continuent automatiquement à utiliser le serveur lorsque l’opération ne peut pas être réalisée dans le navigateur. Safari peut néanmoins décoder les photos HEIC sur les appareils compatibles. Cette solution de repli doit rendre le changement transparent pour les utilisateurs.

L’ancien outil de recadrage intégré à l’éditeur laisse également place à une fenêtre dédiée. Elle rassemble le recadrage libre, plusieurs proportions prédéfinies, la rotation précise, le retournement horizontal ou vertical et la modification des métadonnées. Cette interface approfondit les fonctions de retouche introduites avec WordPress 5.5.

Dans la médiathèque, le défilement continu devient le comportement par défaut. Les utilisateurs qui préfèrent parcourir les fichiers page par page peuvent rétablir l’ancienne pagination dans leurs réglages personnels.

Des notes plus précises pour les équipes éditoriales

Les notes de l’éditeur deviennent plus adaptées aux processus de relecture. Un commentaire peut désormais être associé à quelques mots seulement, et non plus obligatoirement à la totalité d’un bloc. Plusieurs discussions peuvent cohabiter sur le même élément, avec la possibilité d’utiliser du gras, de l’italique, du code ou des liens.

La prise en charge des mentions permet d’interpeller un collaborateur en saisissant le caractère @ suivi de son nom. La personne concernée peut alors recevoir une notification par courrier électronique. Les longues conversations peuvent également être repliées afin de préserver la lisibilité de la marge de l’éditeur.

WordPress ne propose toutefois pas encore de modification simultanée comparable à celle des suites bureautiques en ligne. La collaboration en temps réel a été expérimentée pendant le développement de la version 7.1, mais son intégration a été repoussée afin de poursuivre les travaux sur les conflits d’édition et la compatibilité avec les extensions.

Une mise à jour à tester avant son déploiement

La barre d’administration reste désormais visible dans les différents éditeurs, ce qui simplifie les déplacements entre le tableau de bord, les articles et les outils de personnalisation. L’éditeur de publications fonctionne par ailleurs systématiquement dans une fenêtre isolée de type iframe. Ce changement améliore la cohérence entre l’aperçu et le site public, mais certaines extensions anciennes utilisant directement les styles ou le document de l’administration pourraient nécessiter une adaptation.

WordPress 7.1 peut être installé depuis le menu Tableau de bord, puis Mises à jour. Le CMS reste également disponible sur la page officielle de téléchargement. Une sauvegarde complète des fichiers et de la base de données demeure recommandée avant l’opération. Pour les sites importants, mieux vaut aussi vérifier au préalable la compatibilité du thème et des principales extensions dans un environnement de test.

Avec ses outils responsive intégrés, sa nouvelle chaîne de traitement des images et ses fonctions de relecture enrichies, WordPress 7.1 privilégie les améliorations immédiatement utiles aux créateurs de contenu. La collaboration simultanée reste encore à venir, mais cette version pose plusieurs fondations techniques qui devraient permettre au CMS d’étendre progressivement ses fonctions éditoriales et d’automatisation.