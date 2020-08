WordPress 5.5 est disponible : voici les nouveautés

Le système de gestion de contenu WordPress passe aujourd’hui en version 5.5 avec quelques nouveautés au programme, dont du mieux pour la vitesse, la recherche, la sécurité, l’éditeur et l’accessibilité. C’est l’occasion de faire le tour de cette mise à jour.

Avec WordPress 5.5, les publications s’affichent plus vite grâce au chargement différé des images. Cela signifie que les images d’une page vont seulement se charger au moment où l’internaute sera à leur niveau quand il défilera. Sur mobile, le chargement différé peut également empêcher les navigateurs de charger des fichiers destinés à d’autres appareils.

D’autre part, WordPress 5.5 inclut par défaut un plan de site XML qui aide les moteurs de recherche à découvrir rapidement les publications dès qu’elles sont mises en ligne. Des plugins permettent déjà d’avoir un résultat similaire, mais c’est toujours intéressant d’avoir une solution native.

En outre, WordPress 5.5 propose les mises à jour automatiques pour les extensions et les thèmes. Il suffit de se rendre dans la section dédiée dans l’administration et cliquer sur « Activer les mises à jour auto ».

Pour ce qui est de l’éditeur, on retrouve de nouveaux motifs de blocs, la modification directe des images (recadrage, pivoter, zoom) et un nouveau répertoire de blocs. Concernant l’accessibilité, il devient possible de copier des liens dans les écrans des médias et les boîtes de dialogues à l’aide d’un bouton, au lieu d’essayer de mettre en évidence une ligne de texte, tout comme il est possible de déplacer les boîtes de méta avec le clavier et modifier les images dans WordPress avec son dispositif d’assistance.

WordPress 5.5 est disponible dès maintenant. La mise à jour peut être appliquée depuis l’interface WordPress sur votre site ou être téléchargée sur WordPress.org.