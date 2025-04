WordPress 6.8 est disponible, la liste des nouveautés

Le CMS incontournable WordPress vient de dévoiler sa première mise à jour d’envergure pour 2025 : la version 6.8, baptisée « Cecil » en hommage à l’innovant pianiste de free jazz Cecil Taylor. Lancée officiellement ce mardi 15 avril, elle introduit une palette d’optimisations, de retouches esthétiques et d’ajustements techniques qui confirment la volonté de WordPress de concilier simplicité et fiabilité pour l’ensemble de ses utilisateurs.

Une expérience plus fluide et plus réactive

Au cœur de cette version 6.8, on retrouve la quête de performance. Pour accélérer le chargement des sites et rendre la navigation plus dynamique, WordPress s’appuie dorénavant sur l’API Speculation Rules : dès qu’un lien a de fortes chances d’être cliqué, le CMS peut précharger ou pré-rendre la page correspondante, offrant un gain de rapidité sensible. Parallèlement, la maintenance de l’API d’interactivité, déjà introduite lors de précédentes moutures, s’enrichit de meilleures pratiques de codage qui allègent le front-end.

Gutenberg : l’éditeur de blocs poursuit sa mue

Grand levier de la rénovation continue de WordPress, l’éditeur issu du projet Gutenberg passe une nouvelle étape. La version 6.8 apporte ainsi plusieurs centaines de perfectionnements, accompagnés de correctifs variés. L’objectif : rendre la personnalisation plus accessible tout en évitant le superflu. Les points notables incluent :

Gestion fine des ressources : un filtrage plus sélectif des scripts et feuilles de style, afin de limiter le chargement aux seuls blocs utilisés ;

un filtrage plus sélectif des scripts et feuilles de style, afin de limiter le chargement aux seuls blocs utilisés ; Avertissement ciblé dans React : le système alerte désormais les développeurs quand ils définissent des sélecteurs en ligne dans useSelect, susceptible d’entraîner des calculs inutiles ;

le système alerte désormais les développeurs quand ils définissent des sélecteurs en ligne dans useSelect, susceptible d’entraîner des calculs inutiles ; Évolution des outils de design : l’interface propose un nouveau panel d’options, rendant la configuration des blocs plus claire et plus précise ;

l’interface propose un nouveau panel d’options, rendant la configuration des blocs plus claire et plus précise ; Harmonisation de l’apparence : les éléments de base (boutons, formulaires, etc.) adoptent une cohérence graphique étendue à l’ensemble du CMS.

Accessibilité : une priorisation qui se confirme

WordPress continue de peaufiner l’accessibilité : les développeurs ont traité plusieurs dizaines de tickets dédiés, notamment sur l’éditeur Gutenberg. Parmi les avancées, on note une meilleure prise en charge de la navigation au clavier et une amélioration du balisage HTML pour clarifier l’usage des blocs de navigation ou de regroupement. La classe .screen-reader-text a également été consolidée pour offrir un comportement plus stable avec les lecteurs d’écran.

Sécurité et re-fonte partielle du code

Sur le versant sécurité, WordPress 6.8 déploie un changement important mais discret : l’adoption de bcrypt pour le chiffrement des mots de passe, reléguant l’ancienne bibliothèque phpass au second plan. Cette modernisation vient renforcer la robustesse générale du CMS. Du côté de l’API REST, un nouveau filtre fait son apparition pour maîtriser finement les données exposées en contexte « headless », une demande formulée depuis quelque temps par la communauté de développeurs.

Quelques chiffres marquants

Si l’on regarde de plus près le bilan de cette itération :

Plus de 300 tickets fermés dans l’outil de suivi officiel,

Plus de 100 nouveautés et améliorations de fonctionnalités,

Près de 170 bugs résolus,

Des chantiers spécifiques (performances, accessibilité, modernisation du code) totalisant plusieurs dizaines de corrections,

Une quarantaine de composants du noyau WordPress concernés par ces mises à jour.

Pour les passionnés de technique, l’intégralité des ajustements de la version « Cecil » est consultable via la page officielle de développement.

En savoir plus sur toutes les nouveautés de WordPress 6.8 Cecil

Procédure d’installation ou de mise à jour

L’installation de WordPress 6.8 reste simple. Les utilisateurs peuvent télécharger directement le CMS depuis le site principal, ou lancer la mise à jour depuis leur console d’administration. Quelques clics suffisent :

Ouvrir le Tableau de bord dans WordPress,

Sélectionner la rubrique Mises à jour,

Cliquer sur Mettre à jour maintenant.

Néanmoins, il est vivement recommandé de réaliser une sauvegarde complète, incluant la base de données, avant de procéder. La FAQ officielle propose des indications détaillées pour sécuriser au mieux cette transition.