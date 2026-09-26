Culture Geek : comment Castlevania a transformé le château de Dracula en laboratoire du jeu d’action

Le 26 septembre 1986, Konami publie au Japon Akumajō Dracula sur Famicom Disk System. Le joueur y traverse six blocs d’un château peuplé de chauves-souris, de squelettes, de méduses et de monstres empruntés au cinéma fantastique. Son héros, Simon Belmont, ne dispose ni d’une carte ni d’un inventaire complexe : il avance de gauche à droite, frappe avec un fouet et affronte Dracula au sommet de l’édifice. Cette formule apparemment simple va fournir à Castlevania une identité assez solide pour survivre à quarante ans de transformations.

La série est souvent résumée par son évolution vers le « Metroidvania », ce mélange d’exploration continue, de pouvoirs permanents et de retours dans des zones devenues accessibles. Cette lecture fait de Symphony of the Night, en 1997, une rupture miraculeuse. Elle masque une histoire plus intéressante. Dès ses premiers épisodes, Castlevania expérimente avec le rythme, la navigation et les embranchements. La franchise alterne ensuite entre action linéaire, aventure, jeu de rôle, 3D et retours au pixel art, au gré des machines et des publics.

Son château n’est donc pas seulement un décor gothique. C’est un laboratoire de conception dans lequel Konami a testé plusieurs réponses à la même question : comment faire ressentir l’entrée dans un lieu dangereux, organisé et hostile, sans perdre la précision d’un jeu d’action ? Les réponses n’ont pas toutes été heureuses. Elles expliquent pourtant pourquoi Castlevania influence encore les jeux indépendants et revient en 2026 avec un nouvel épisode.

Un film de monstres transformé en parcours jouable

Au milieu des années 1980, Konami possède déjà une solide expérience de l’arcade et des consoles. Le Famicom Disk System, extension de la Famicom lancée par Nintendo le 21 février 1986, lui offre un support réinscriptible de plus grande capacité que les cartouches courantes et une sauvegarde intégrée. Le public japonais peut aussi faire réécrire certaines Disk Cards dans des bornes pour 500 yens. Akumajō Dracula paraît sept mois après la machine, alors que les éditeurs cherchent encore ce que le disque peut apporter aux jeux domestiques.

Le titre japonais signifie littéralement « château démoniaque de Dracula ». Konami puise librement dans le roman de Bram Stoker, mais surtout dans un imaginaire cinématographique déjà familier : vampire aristocratique, momie, créature inspirée du monstre de Frankenstein, Méduse et Mort se partagent l’affiche. L’écran de fin va jusqu’à présenter de faux noms d’acteurs parodiant des vedettes du fantastique. L’ensemble ne cherche pas à adapter une œuvre précise. Il assemble un musée populaire du monstre occidental dans une structure de jeu japonaise.

Le projet est généralement associé au réalisateur Hitoshi Akamatsu, mais les crédits humoristiques de l’époque rendent l’attribution exacte du travail plus difficile qu’elle ne le serait aujourd’hui. Une partie du récit de conception vient de souvenirs recueillis bien plus tard. Un développeur que dirigeait Akamatsu a notamment raconté en 2018 que celui-ci pensait ses scènes avec un regard de cinéaste et appréciait Les Aventuriers de l’arche perdue. Selon ce témoignage indirect, le fouet aurait été choisi pour maintenir les ennemis à distance, à la manière d’Indiana Jones. L’idée est plausible, mais elle ne doit pas être transformée en citation contemporaine d’Akamatsu.

Le premier Castlevania impose déjà ses règles essentielles. Simon marche lentement, son saut suit une trajectoire rigide et le fouet produit un léger délai entre la pression et le coup. Les chandeliers libèrent des cœurs, qui ne représentent pas la santé mais les munitions des armes secondaires. Eau bénite, hache, couteau, chronomètre et croix boomerang répondent chacun à une situation. Les escaliers, le recul provoqué par les impacts et les ennemis placés près des précipices transforment chaque écran en problème de positionnement.

Cette raideur est parfois interprétée comme une maladresse primitive. Elle constitue aussi le langage du jeu : le joueur doit s’engager, lire les trajectoires et accepter qu’un saut ne puisse pas être corrigé librement. Le résultat reste exigeant, parfois brutal, notamment lorsque plusieurs menaces se combinent. Il ne faut ni idéaliser ces contraintes ni les confondre avec une imprécision générale. Castlevania construit son suspense avec des actions limitées et prévisibles.

1986, 1987, 1993 : trois dates que les rétrospectives confondent

La chronologie mérite une attention particulière. La version originale paraît le 26 septembre 1986 au Japon sur Famicom Disk System. Konami adapte ensuite le jeu à la cartouche pour la Nintendo Entertainment System et lance Castlevania en Amérique du Nord le 30 avril 1987, avant sa diffusion européenne en 1988. Cette édition internationale abandonne le titre Akumajō Dracula et installe le nom Castlevania, contraction évoquant le château et la Transylvanie.

Le passage du disque à la cartouche n’est pas un détail. La version japonaise peut sauvegarder la progression, tandis que l’édition NES impose de recommencer après l’arrêt de la console. Le contenu demeure largement comparable, avec des différences techniques et graphiques liées aux supports. En 1993, Konami republie enfin Akumajō Dracula au Japon sur cartouche Famicom. Cette troisième date est celle d’une réédition, pas de la naissance du jeu.

La distinction est d’autant plus nécessaire que le propre communiqué publié par Konami pour le quarantième anniversaire affirme en septembre 2026 que l’original est sorti en 1993 sur Famicom. La chronologie officielle de l’éditeur et sa page japonaise séparent pourtant clairement le disque de 1986 de la cartouche de 1993. L’erreur montre pourquoi un communiqué récent ne suffit pas à établir un fait historique, même lorsqu’il vient du détenteur de la franchise.

Un autre jeu brouille parfois le récit. Vampire Killer, publié sur MSX2 quelques semaines après Akumajō Dracula, réutilise Simon, plusieurs ennemis et une partie de son univers. Ce n’est pas un simple portage. Les salles doivent être explorées, des clés ouvrent les passages et des objets s’achètent auprès de marchands. Avec des écrans fixes et une architecture différente, Vampire Killer propose déjà une autre manière d’habiter le château.

Simon’s Quest ouvre la porte, Castlevania III réorganise le parcours

Konami refuse rapidement de répéter exactement le premier épisode. Dracula II: Noroi no Fūin, connu en Occident sous le nom Castlevania II: Simon’s Quest, sort au Japon le 28 août 1987. Simon circule entre villes, forêts et demeures, achète du matériel, gagne en puissance et subit une alternance entre le jour et la nuit. Le but consiste à réunir les restes de Dracula afin de lever une malédiction.

Cette ambition apporte aussi des défauts durables. Des indices sont volontairement obscurs ou mal traduits, certaines fausses pistes ralentissent la progression et les transitions nocturnes interrompent régulièrement l’action. Simon’s Quest est devenu l’exemple commode de la suite expérimentale ratée. Son importance tient précisément à ce mélange : en 1987, Castlevania associe déjà action, monde relié, amélioration du personnage et retours dans des lieux connus. Le jeu ne correspond pas encore à la définition moderne du Metroidvania, mais il interdit de présenter l’exploration comme une invention soudaine de 1997.

Castlevania III: Dracula’s Curse, publié au Japon en 1989 puis en Amérique du Nord en 1990, revient à des niveaux d’action plus proches du premier jeu. Il ne renonce pas pour autant au choix. Certaines bifurcations conduisent vers des étapes différentes et Trevor Belmont peut être accompagné de Sypha Belnades, Grant Danasty ou Alucard. Chaque partenaire modifie la mobilité et le combat. Le château redevient une destination finale, tandis que le trajet qui y mène dépend du joueur.

La version japonaise bénéficie aussi d’un circuit sonore supplémentaire intégré à sa cartouche, fonction que la NES occidentale ne peut pas reproduire de la même manière. Les deux éditions ne sonnent donc pas exactement pareil. Cette différence rappelle que parler d’un « jeu » unique peut masquer plusieurs objets techniques et commerciaux selon les territoires.

Rondo of Blood et Symphony of the Night déplacent le centre de gravité

Au début des années 1990, Castlevania se disperse entre consoles portables, machines de salon et ordinateurs. Super Castlevania IV réinterprète en 1991 le premier voyage de Simon avec un fouet dirigé dans plusieurs directions et des effets propres à la Super Nintendo. En 1993, Akumajō Dracula X: Chi no Rondo, ou Rondo of Blood, paraît au Japon sur le support CD-ROM de la PC Engine. Ses neuf étapes comportent des routes alternatives et des passages cachés. Richter Belmont peut libérer Maria Renard, qui devient ensuite jouable.

Le CD ne sert pas seulement à stocker davantage. Il permet des scènes animées et une bande sonore enregistrée, tout en donnant aux niveaux une ampleur que la cartouche limitait. Rondo of Blood reste un jeu d’action structuré en étapes, mais son château contient plusieurs chemins et personnages à sauver. Le parcours linéaire s’assouplit sans disparaître.

Quatre ans plus tard, Castlevania: Symphony of the Night reprend directement cette histoire. Le jeu sort sur PlayStation au Japon le 20 mars 1997, puis en Amérique du Nord le 2 octobre. Le joueur contrôle Alucard dans un château continu dont les zones s’ouvrent grâce à de nouvelles capacités. Équipement, niveaux d’expérience, sorts et transformations empruntent au jeu de rôle. La découverte d’un second château inversé révèle que la structure elle-même est devenue l’un des principaux adversaires.

Koji Igarashi est devenu le porte-parole le plus connu de cette orientation, mais il n’est ni le créateur de Castlevania ni l’unique auteur de Symphony of the Night. Toru Hagihara dirige d’abord le projet, Igarashi intervient notamment sur le scénario et la programmation, Ayami Kojima définit une identité visuelle élégante et Michiru Yamane compose une musique qui mêle rock, classique et électronique. Le résultat naît d’une équipe et d’une lignée d’expériences antérieures.

L’étiquette « Metroidvania » arrive après coup. Son origine exacte reste discutée, et son emploi s’est élargi au-delà de Castlevania et Metroid. Elle désigne aujourd’hui des jeux organisés autour d’un espace interconnecté, de capacités ouvrant de nouveaux passages et d’une progression qui encourage le retour. Symphony of the Night n’a pas inventé seul ces principes. Il les a combinés avec une lisibilité, une atmosphère et un système de progression qui ont fourni un modèle durable.

Le succès critique n’empêche ni les impasses ni les reboots

La trajectoire commerciale de Symphony of the Night n’est pas celle d’un phénomène immédiat comparable aux plus grands jeux PlayStation. Sa réputation se construit dans le temps, portée par la critique, les rééditions et l’influence exercée sur les créateurs. Konami prolonge surtout cette formule sur Game Boy Advance puis Nintendo DS avec Circle of the Moon, Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow et d’autres épisodes. La 2D devient le lieu où la série affine l’exploration, alors que l’industrie met en avant la 3D.

Les passages en trois dimensions sont plus irréguliers. Les deux Castlevania de Nintendo 64 tentent en 1999 de traduire les pièges et plates-formes dans un espace libre, avec des problèmes de caméra et de rythme. Lament of Innocence et Curse of Darkness, sur PlayStation 2, proposent des combats plus souples sans imposer un modèle aussi influent que Symphony. Ces jeux ne sont pas tous des échecs identiques ; ils montrent surtout que l’identité de Castlevania dépend autant de la construction des espaces que de Dracula et du fouet.

En 2010, Lords of Shadow confie à MercurySteam et Kojima Productions un redémarrage spectaculaire de la saga. Gabriel Belmont évolue dans un univers distinct, avec combats en arènes, escalade et mise en scène cinématographique. Le jeu trouve un public et engendre deux suites, mais éloigne la série de la continuité et de la structure associées aux épisodes d’Igarashi. Celui-ci quitte Konami en 2014 et finance Bloodstained: Ritual of the Night, héritier indépendant qui démontre l’existence d’une demande pour cette formule.

Dans le même temps, le genre prospère loin de Konami. Cave Story, La-Mulana, Shadow Complex, Hollow Knight, Ori ou Axiom Verge n’imitent pas tous Castlevania de la même façon, mais ils exploitent l’exploration structurée, le déblocage progressif et la cartographie mentale. En 2023, le contenu Return to Castlevania de Dead Cells a réuni explicitement deux générations de jeu d’action ; nous avions suivi cette rencontre annoncée par Motion Twin, puis le cap des dix millions de ventes de Dead Cells.

Une franchise entretenue par les adaptations autant que par les jeux

Après Lords of Shadow 2 en 2014, la série disparaît longtemps des grands lancements sur consoles. Konami entretient son catalogue avec des compilations, des versions mobiles et des apparitions croisées. L’adaptation animée lancée par Netflix en 2017 change cependant son échelle culturelle. Inspirée surtout de Castlevania III, elle développe Trevor, Sypha, Alucard et Dracula sur quatre saisons, puis laisse place à Castlevania: Nocturne autour de Richter. Une deuxième saison de Nocturne a été confirmée avant sa diffusion.

Cette série télévisée n’est pas un document sur les jeux et prend de nombreuses libertés avec leur chronologie. Elle rend néanmoins accessibles des personnages longtemps enfermés dans des scénarios fragmentaires, parfois mal traduits ou absents de certains territoires. L’animation a transformé une licence de jeu intermittente en univers de fiction visible même pour un public qui n’a jamais tenu une manette NES.

Pour ses quarante ans, Konami propose temporairement sur mobiles une version gratuite du Castlevania NES et organise plusieurs célébrations. Cette opération ne remet pas en circulation le disque japonais original : elle choisit l’édition internationale la plus identifiable. Le détail résume la manière dont l’histoire publique se simplifie. Le nom anglais, la cartouche et Simon Belmont ont éclipsé le support de 1986 qui a pourtant accueilli la première version.

La commémoration accompagne surtout Castlevania: Belmont’s Curse, attendu le 15 octobre 2026 sur consoles et PC. Développé avec Evil Empire, le studio qui a longtemps travaillé sur Dead Cells, ce nouvel épisode réunit action en deux dimensions et exploration. Nous en avons présenté la bande-annonce « Bloody Tears » après son annonce au Xbox Games Showcase 2026. À la date de cet anniversaire, il n’est pas encore sorti : son accueil et sa place dans la série restent donc à établir.

Quarante ans après, le château reste une méthode de conception

Castlevania a survécu moins grâce à une formule immuable qu’à la possibilité de remodeler son espace central. Le château peut être une succession de pièges mémorisés, un réseau de routes, un monde continu ou le décor d’une série animée. Dracula peut être le dernier boss d’une partie brève, un personnage tragique ou le prétexte à recommencer un cycle plusieurs siècles plus tard.

Cette plasticité explique aussi les débats autour de l’identité de la franchise. Pour certains joueurs, Castlevania signifie l’engagement précis et la difficulté des épisodes classiques. Pour d’autres, il évoque l’exploration, l’équipement et les secrets de Symphony of the Night. Les deux traditions ne sont pas incompatibles, mais elles demandent des rythmes différents. Les meilleurs épisodes ne se contentent pas d’ajouter des couloirs ou des statistiques : ils donnent au déplacement, au combat et à la topologie une cohérence commune.

Le récit populaire préfère un passage net de l’action primitive au Metroidvania moderne. Les faits montrent une succession d’essais : Vampire Killer explore en 1986, Simon’s Quest relie un monde en 1987, Castlevania III embranche le trajet en 1989, Rondo of Blood cache des routes en 1993 et Symphony of the Night rassemble ces idées dans un château continu en 1997. Aucun épisode ne suffit à lui seul à expliquer le genre.

Le 26 septembre 1986 reste pourtant le point de départ. Sur un disque jaune destiné à une extension de la Famicom jamais vendue officiellement en Occident, Konami a enfermé le joueur dans un bâtiment dont chaque escalier et chaque coup réclamaient une décision. Quarante ans plus tard, les technologies, les équipes et les publics ont changé. Le château demeure parce qu’il n’a jamais été seulement celui de Dracula : c’est une architecture assez lisible pour devenir une règle du jeu, puis assez souple pour être reconstruite par chaque génération.