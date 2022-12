Castlevania s’invite dans le rogue-like Dead Cells (trailer)

La plupart des cross over puent à 100 km le simple coup marketing, mais ce n’est pas le cas du DLC Castlevania prévu pour le rogue-like Dead Cells. Annoncé par une cinématique en ouverture des Game Awards, le DLC Return to Castlevania fait plus que sens dans la mesure où le gameplay du titre de Motion Twin s’inspire déjà beaucoup de celui de la franchise culte de Konami. Le DLC comprendra deux biomes (les faubourgs du château de Dracula et le château de Dracula), les armes bien sûr emblématiques de Castlevania (fouet, eau bénite, etc.), une multitude de monstres toujours inspirés de la franchise de Konami, sans oublier trois boss (dont un très gros pour le final) ainsi que 60 extraits de la BO fabuleuse de Castlevania (dont Vampire Killer, Bloody Tears ou bien encore Divine Bloodlines). Joie !



Bref, du très lourd, qui pourrait même ressembler à un tout nouveau jeu Castlevania en somme, d’autant que Motion Twin semble avoir pris ce partenariat très à coeur : « Nous avons réussi à convaincre KONAMI de nous laisser recréer ce véritable pilier emblématique du jeu vidéo, et nous avons adoré chaque minute passée à créer notre propre lettre d’amour au grand-père de Dead Cells, en ramenant la série Castlevania à ses racines d’action en 2D. Nous espérons avoir rendu justice au jeu qui en a inspiré des milliers d’autres et ce fut un privilège ridicule de travailler sur ce projet ». Seul petit point de regret, ce DLC coûtera pas moins de 10 euros, contre 5 euros habituellement. Il n’y a plus qu’à attendre une date de disponibilité pour ce DLC prometteur qui sera proposé sur tous les supports du jeu (PlayStation, Xbox, Switch et PC donc).