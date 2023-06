Le rogue-lite Dead Cells passe le cap des 10 millions de ventes !

Qui a dit que les jeux indés ne pouvaient pas réaliser les gros chiffres de ventes de nombre de AAA taillés comme des blockbusters ? Le fantastique rogue lite Dead Cells, incontestablement l’un des meilleurs titres de la gen précédente, vient de passer un cap plus que symbolique, celui des 10 millions de copies écoulées depuis sa sortie sur Steam en 2017. Bénéficiant d’un support sans failles (les extensions sont régulières et qualitatives), proposé aussi sur mobile au prix canon de 10 euros, le jeu du studio français Motion Twin bénéficiait certes de quelques atouts pour faire un énorme carton, mais la prédominance médiatique des AAA ainsi que la tendance des influenceurs/youtubeurs à ne parler que des gros blockbusters et à traiter les jeux indés de « petits jeux » constituaient un environnement plutôt défavorable. Ce succès n’en est donc que plus probant, et prouve aussi qu’il reste des millions de joueurs à privilégier les qualités intrinsèques d’un titre plutôt qu’un habillage ronflant type Unreal Engine.

Dead Cells et Castlevania, la dernière extension (et crossover) du jeu culte de Motion Twin

Et ce n’est sans doute pas fini puisque le studio Evil Empire, issu de Motion Twin et qui gère les extensions de Dead Cells, a prévu de nombreuses nouveautés pour les trimestres à venir. On n’a pas fini d’arpenter les donjons mal famés de Dead Cells.