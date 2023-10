Saison 2 confirmée pour Castlevania : Nocturne

La série Netflix basée sur la célèbre série de jeux vidéo de chez Konami avait connu un véritable succès. Rien d’étonnant alors à ce que sa suite trouve son public. Et on peut dire que la fin de Castlevania : Nocturne était suffisamment ouverte pour espérer plein de contenu supplémentaire. C’est désormais officiel, on va pouvoir se remettre du Castlevania sous la dent : Netflix vient de confirmer qu’une saison 2 est dans les tuyaux. Clive Bradley et Kevin Kolde, showrunners, en ont fait l’annonce.

« Merci à tous les fans de Castlevania, anciens comme nouveaux, pour la réponse et le soutien géniaux. Nous sommes heureux de pouvoir vous apporter plus de Castlevania : Nocturne, et le chapitre suivant de l’ascension de Richter Belmont.« , ont-ils ainsi déclaré. L’histoire suit les aventures du clan Belmont et de Richter, chasseur de vampires pendant la Révolution Française. Si le groupe habituel est de la partie, les fans sauront reconnaître dans le trailer des visages connus, comme celui d’Alucard, fils de Dracula. Allié de fortune des Belmont, il part une nouvelle fois en chasse, prêt à massacrer toujours plus de vampires.