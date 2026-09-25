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Letterboxd à vendre : A24, Sony et le New York Times prêts à débourser 300 millions de dollars

2 min.
25 Sep. 2026 • 17:48
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Letterboxd pourrait bientôt changer de propriétaire. Le réseau social devenu incontournable chez les cinéphiles suscite l’intérêt de plusieurs poids lourds des médias et du cinéma. Après déjà de premières rumeurs en juillet dernier, A24, Sony Pictures et The New York Times Company figureraient désormais parmi les candidats les plus probables, avec une valorisation (après achat) susceptible de dépasser 300 millions de dollars. On notera que Netflix ne semble plus faire partie de la liste des repreneurs potentiels.

La valeur de Letterboxd a explosé en trois ans

La plateforme appartient majoritairement à la holding canadienne Tiny, qui avait acquis 60 % de Letterboxd en 2023 sur la base d’une valorisation comprise entre 50 et 60 millions de dollars. Les cofondateurs Matthew Buchanan et Karl von Randow détiennent toujours les 40 % restants.

Letterboxd Logo

Trois ans plus tard, Letterboxd rassemble plus de 30 millions de membres et pourrait générer environ 15 millions de dollars en 2026. Sa valeur repose surtout sur une communauté extrêmement active, des abonnements payants et une place devenue centrale dans la culture cinéphile en ligne. Des réalisateurs comme Francis Ford Coppola ou Rian Johnson utilisent eux-mêmes le service.

A24 ou Sony : la question de l’indépendance se pose

L’arrivée d’un studio parmi les propriétaires soulèverait forcément des interrogations. A24, dans lequel Google a récemment investi 75 millions de dollars, bénéficierait d’un accès privilégié à une communauté particulièrement prescriptrice. Sony Pictures se retrouverait dans une situation comparable alors que le studio vient de renforcer son partenariat mondial avec Netflix.

The New York Times présenterait un profil différent grâce à son expérience dans les services par abonnement et aux rachats de Wirecutter ou The Athletic. Quel que soit l’acquéreur, le défi sera délicat : développer commercialement Letterboxd sans détériorer l’indépendance et l’esprit communautaire qui ont précisément fait la valeur du service.

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