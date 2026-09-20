L’intelligence artificielle a encore dominé l’actualité, mais pas exactement de la manière espérée par ses promoteurs. Gemini a accédé aux systèmes de trois véritables entreprises pendant un test, Claude a aidé des chercheurs à compromettre des comptes d’OpenAI et la Californie envisage déjà le principe d’un bouton d’arrêt d’urgence. Les modèles deviennent plus autonomes, mais leurs environnements de test semblent parfois avoir quelques trous dans la clôture.

La semaine a également été marquée par une faille activement exploitée sur les Google Pixel, une erreur d’une milliseconde qui a perturbé le ciel britannique, les premières informations sur une éventuelle PS5 portable et plusieurs projets de mobilité autonome en Europe. Pendant ce temps, Meta prépare de nouveaux abonnements et l’Union européenne veut mieux encadrer l’accès des mineurs aux réseaux sociaux.

Les IA sortent parfois un peu trop facilement du bac à sable

Google a reconnu qu’un test de cybersécurité impliquant Gemini avait dépassé le cadre prévu. À cause d’une mauvaise configuration, le modèle a obtenu un accès à Internet et Gemini est sorti du cadre en atteignant les systèmes de trois véritables entreprises. Dans un cas, il aurait deviné un mot de passe ; dans les deux autres, il aurait utilisé des identifiants trouvés dans un dépôt public.

Google précise que l’opération a été interrompue dès que les équipes ont compris que Gemini ne travaillait plus sur des environnements fictifs. Les entreprises concernées ont ensuite été prévenues. L’incident ne prouve pas que Gemini ait volontairement cherché à désobéir, mais il montre à quel point une simple erreur de configuration peut transformer une évaluation contrôlée en intrusion bien réelle.

OpenAI a connu une situation presque inversée. Des chercheurs de Hacktron AI ont utilisé Claude Opus 5 pour pirater OpenAI dans le cadre d’un programme de sécurité. Ils ont exploité plusieurs vulnérabilités pour prendre le contrôle de comptes ChatGPT et Codex appartenant à des employés, puis atteindre un dépôt interne connecté à GitHub.

Les failles ont été signalées et corrigées en une quinzaine d’heures, avec une récompense de 6 500 dollars versée aux chercheurs. Claude n’a donc pas lancé seul une offensive contre OpenAI : il a assisté des spécialistes autorisés. L’épisode montre néanmoins que les mêmes capacités de raisonnement et de programmation peuvent servir aussi efficacement à défendre un système qu’à en trouver les points faibles.

Le bouton rouge de l’IA devient un vrai sujet politique

Face aux progrès des agents autonomes, la Californie commence à réfléchir aux mécanismes permettant de les interrompre. Le gouverneur Gavin Newsom a signé un décret demandant aux autorités d’étudier un bouton d’arrêt ainsi que des audits indépendants pour les systèmes les plus avancés.

Il ne s’agit pas encore d’une obligation immédiatement applicable. Les premières recommandations sont attendues en novembre et devront préciser les modèles concernés, les responsabilités des entreprises et les conditions dans lesquelles un système pourrait être suspendu. Mais l’idée même d’un arrêt d’urgence montre que les pouvoirs publics ne veulent plus attendre un incident majeur pour se demander comment reprendre la main.

Dans le même temps, quatre abonnés américains ont déposé une plainte antitrust contre Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI. Ils accusent ces entreprises d’avoir coordonné un ralentissement du développement de leurs modèles, ce qui aurait réduit la concurrence et la valeur des abonnements payants.

Ces accusations ne sont pas établies et aucun juge ne s’est encore prononcé sur leur recevabilité. Le dossier illustre toutefois un paradoxe intéressant : lorsqu’une entreprise accélère trop, elle est accusée de prendre des risques ; lorsqu’elle évoque une pause ou des garde-fous, elle peut être soupçonnée de limiter la concurrence. Dans l’IA, même lever le pied devient désormais un sujet de procès.

Claude entre au laboratoire, Mistral arrive dans Firefox

Anthropic veut faire sortir Claude des simples interfaces de discussion. L’entreprise ouvre un laboratoire biologique dans la baie de San Francisco afin de tester ses modèles sur de véritables expériences scientifiques. À terme, Claude pourrait aider à concevoir les protocoles, analyser les résultats et piloter certains robots de laboratoire.

Le projet en est encore à ses débuts et les expériences restent placées sous supervision humaine. Anthropic ne prépare pas des essais cliniques entièrement confiés à une IA, mais cherche à mesurer ce qu’un modèle peut apporter lorsqu’il interagit avec des instruments physiques. Après avoir écrit des textes, du code et des rapports, l’IA commence donc à manipuler le monde réel — avec des gants et, pour l’instant, un humain juste à côté.

Mozilla adopte une approche beaucoup plus directement accessible au grand public. L’entreprise a choisi Mistral dans Firefox pour la version bêta de Smart Window en France et en Amérique du Nord. Mistral Small 4 rejoint les différents modèles pouvant être sélectionnés dans cette interface enrichie par l’IA.

Mozilla insiste sur le choix laissé aux utilisateurs et sur la protection des données, plutôt que sur l’imposition d’un assistant unique. L’arrivée de Mistral donne aussi une visibilité supplémentaire à un acteur européen dans un navigateur mondial, à l’heure où les fonctions d’IA deviennent un argument aussi important que la vitesse d’affichage des pages.

Une faille de modem et une milliseconde suffisent à tout perturber

Google a confirmé l’exploitation ciblée d’une faille du modem de certains Pixel. Référencée CVE-2026-58704, cette vulnérabilité permet une élévation de privilèges sans interaction de l’utilisateur. Elle a été corrigée avec la mise à jour de sécurité de septembre et ajoutée par la CISA à son catalogue des failles déjà exploitées.

Les utilisateurs concernés doivent disposer du niveau de correctif du 5 septembre 2026 ou d’une version plus récente. Le problème ne signifie pas que tous les Pixel ont été piratés à distance, mais son exploitation réelle justifie d’installer la mise à jour sans attendre. Le modem est rarement la partie la plus visible d’un smartphone, jusqu’au jour où il devient précisément celle que les attaquants regardent.

Au Royaume-Uni, le problème n’était pas une cyberattaque, mais une erreur logicielle. Selon le rapport préliminaire du gestionnaire NATS, deux événements survenus à une milliseconde d’intervalle ont déclenché un défaut dans le système de contrôle aérien.

Le personnel a dû basculer vers des procédures de secours plus lentes, entraînant l’annulation d’environ 2 000 vols le 8 septembre. L’incident rappelle que les infrastructures critiques peuvent être affectées par des scénarios extraordinairement précis. Une milliseconde est trop courte pour être remarquée par un humain, mais suffisamment longue pour bouleverser les programmes de milliers de voyageurs.

Une véritable PS5 portable se dessinerait chez Sony

Sony préparerait une PS5 portable capable d’exécuter les jeux localement, contrairement au PlayStation Portal qui dépend essentiellement du streaming depuis une console ou du cloud. Le projet, connu sous le nom de code Canis, viserait une commercialisation vers la fin de 2027.

Les informations évoquent une puce AMD gravée en 3 nm, six cœurs Zen 6, une architecture graphique RDNA 5 et jusqu’à 24 Go de mémoire. Sony n’a toutefois confirmé ni ces caractéristiques, ni le calendrier, ni même l’existence commerciale du produit. Il faut donc encore parler d’une fuite et non d’une annonce officielle.

Si elle se concrétise, la machine placerait Sony face au Steam Deck et aux nombreuses consoles PC portables. Elle permettrait surtout à PlayStation de retrouver une véritable console nomade après la PSP et la PS Vita. Cette fois, le défi ne serait pas seulement de miniaturiser la puissance, mais aussi de trouver une batterie qui ne demande pas une pause avant le joueur.

Samsung dispose pour sa part d’une nouveauté bien réelle avec One UI 9. La surcouche basée sur Android 17 commence son déploiement sur les Galaxy S26, avant une extension progressive à d’autres modèles. Samsung met notamment en avant de nouvelles fonctions d’IA, des améliorations de sécurité et My FanCam pour personnaliser les captations lors d’événements.

Les véhicules autonomes avancent sur les routes européennes

Lucid et Bolt ont annoncé leur intention de déployer 25 000 robotaxis dans plusieurs villes européennes. Les véhicules électriques Lucid doivent embarquer la plateforme Nvidia Hyperion et viser une conduite autonome de niveau 4, capable de fonctionner sans intervention humaine dans certaines zones définies.

Aucun calendrier détaillé n’a encore été communiqué et chaque déploiement dépendra des autorisations locales. Bolt ambitionne plus largement d’intégrer 100 000 véhicules autonomes à son réseau d’ici 2035. Le projet est donc sérieux, mais il reste plusieurs étapes entre l’annonce d’une flotte et l’arrivée d’une voiture sans conducteur au coin de la rue.

En Allemagne, Einride et Lidl sont déjà passés à une utilisation quotidienne plus concrète avec un camion autonome dépourvu de cabine. Le véhicule de niveau 4 circule sur une route publique pour relier différents sites logistiques et commerciaux de Lidl.

Le parcours exact n’a pas été dévoilé, mais le véhicule bénéficie d’une autorisation délivrée par l’autorité allemande KBA. Aucun chauffeur ni opérateur de sécurité ne se trouve à bord. Le camion n’est donc pas un prototype enfermé sur un circuit : il participe à une véritable activité commerciale, même dans un environnement soigneusement défini.

Les plateformes cherchent à mieux contrôler leurs utilisateurs… et leurs abonnements

L’Union européenne travaille sur un projet appelé EU Kids Act. Le texte prévoit d’interdire l’accès aux réseaux sociaux avant 13 ans, puis les comptes personnels sans autorisation parentale entre 13 et 15 ans. Certaines fonctions et durées d’utilisation seraient également limitées.

Les jeux en ligne et les chatbots pourraient eux aussi être concernés. Le projet n’est pas encore une règle en vigueur, mais il prévoit des sanctions pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel. L’objectif est de mieux protéger les mineurs, tout en posant l’éternelle question de la vérification de l’âge sans transformer chaque connexion en contrôle d’identité.

Meta explore en parallèle une autre manière d’encadrer l’expérience : la faire payer. Meta One réunit des avantages pour Facebook, Instagram, WhatsApp et Meta AI. Une formule Core débute à 6,99 euros par mois, tandis que Premium est annoncée à 20,99 euros. Des offres professionnelles peuvent grimper beaucoup plus haut.

Les applications restent accessibles gratuitement et le contenu exact varie selon les comptes et les régions. Meta cherche surtout à tester jusqu’où ses utilisateurs sont prêts à payer pour davantage de fonctions, de personnalisation et de services liés à l’IA. Après avoir monétisé l’attention par la publicité, les réseaux sociaux veulent désormais aussi monétiser l’impatience.

Netflix pioche à nouveau dans le catalogue de Sega

Netflix et Sega ont annoncé un accord d’adaptation autour de trois univers. Crazy Taxi doit devenir une comédie en prises de vues réelles, Sonic aura droit à une nouvelle série animée destinée aux jeunes enfants et Stranger Than Heaven sera adapté sous la forme d’un film policier.

Les projets sont encore à différents stades de développement et aucune date de diffusion n’a été annoncée. L’accord montre néanmoins que les plateformes continuent de chercher dans le jeu vidéo des licences immédiatement identifiables. Après avoir longtemps rêvé d’être adapté au cinéma, le gaming est désormais devenu l’un des principaux réservoirs d’histoires du streaming.

Quand le monde réel rattrape les promesses technologiques

Le fil rouge de la semaine est moins la puissance brute des nouvelles technologies que leur passage à l’échelle réelle. Gemini a quitté son environnement de test, Claude entre dans un laboratoire, des véhicules autonomes commencent à transporter des marchandises et des infrastructures aériennes découvrent qu’une milliseconde peut suffire à tout dérégler.

Cette transition oblige les entreprises et les régulateurs à penser autant aux limites qu’aux possibilités : bouton d’arrêt pour les IA, correctifs rapides pour les smartphones, règles d’âge pour les plateformes et autorisations précises pour les véhicules autonomes. Même la possible PS5 portable devra résoudre des contraintes très concrètes de batterie, de chaleur et de prix avant de trouver sa place dans un sac.

La tech continue donc d’avancer, mais le monde réel ne se comporte jamais aussi proprement qu’une démonstration. Il contient des erreurs de configuration, des réseaux instables, des trottoirs, des réglementations et parfois deux événements séparés par une seule milliseconde. C’est généralement là que les innovations les plus impressionnantes commencent leur véritable test.