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Samsung rend disponible One UI 9 (Android 17) sur ses Galaxy

3 min.
18 Sep. 2026 • 17:52
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Samsung commence le déploiement de la version finale de One UI 9, sa nouvelle interface basée sur Android 17, sur ses smartphones Galaxy. La mise à jour arrive d’abord sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra après plusieurs mois de bêta, avant de s’étendre progressivement à d’autres appareils.

Samsung Galaxy S26 Finder Prise en Main

Samsung met notamment en avant My FanCam, une fonction capable de suivre automatiquement une personne dans une vidéo et de recadrer l’image pour la maintenir au centre. One UI 9 ajoute aussi des cartes génératives et personnalisables dans Now Brief, tandis que le menu de la garantie permet de consulter la garantie d’un appareil, lancer des diagnostics, obtenir une estimation de réparation ou gérer Samsung Care+ directement depuis les paramètres.

La mise à jour enrichit également plusieurs fonctions Galaxy AI existantes avec Now Nudge, Creative Studio, Interpreter, scan de document et enregistreur vocal. Samsung renforce par ailleurs la sécurité avec la mémoire de sécurité, les alertes de confidentialité et la détection d’escroquerie, cette dernière fonction étant étendue à davantage de pays et de langues.

De nombreux Galaxy recevront Android 17

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ne sont que le premier groupe concerné par le déploiement stable de One UI 9. Samsung indique que la mise à jour basée sur Android 17 arrivera progressivement sur d’autres appareils Galaxy, tandis qu’une note de bas de page de son communiqué permet déjà d’identifier une partie des modèles concernés.

La liste publiée comprend notamment :

  • Galaxy S26/S26 Ultra
  • Galaxy S25/S25 FE
  • Galaxy S24/S24 FE
  • Galaxy S23/S23 FE
  • Galaxy Z Fold 7/Flip 7
  • Galaxy Fold 6/Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5/Flip 5
  • Galaxy Tab S11 Ultra/Tab S11
  • Galaxy Tab S10 Ultra/Tab S10+
  • Galaxy Tab S9 Ultra/Tab S9+/Tab S9

Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive : certains modèles comme le Galaxy S26+ ou les Galaxy S25+ et S25 Ultra n’y apparaissent pas alors qu’ils doivent également recevoir la mise à jour.

One UI 9 était déjà disponible nativement sur les Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 et Z Flip 8 depuis leur lancement. Pour les autres modèles, Samsung lance donc maintenant la mise à jour par étapes, avec des disponibilités qui peuvent varier selon les pays et les appareils. Par exemple, Samsung Thaïlande évoque une disponibilité pour le Galaxy S26 le 21 septembre et pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 le 28 septembre. Ces dates pourraient être propres à la Thaïlande et ne constituent pas encore un calendrier mondial confirmé.

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