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Galaxy S26 FE : Samsung dévoile la date de présentation

3 min.
20 Août. 2026 • 9:07
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Samsung annonce l’arrivée d’un nouveau smartphone dans la famille des Galaxy S26, avec le Galaxy S26 FE qui sera officiellement dévoilé le 27 août à 14 heures (heure française).

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Coloris

Dans son annonce, Samsung indique :

La gamme des Galaxy S26 a placé la barre encore plus haut grâce à ses innovations les plus audacieuses à ce jour en matière de capteurs photo et d’IA, permettant ainsi aux utilisateurs de capturer, créer et partager plus facilement au quotidien.

Le 27 août, Samsung Electronics organisera le « Galaxy Event d’août 2026 » pour présenter le dernier-né de la famille Galaxy S26 — spécialement conçu pour offrir de nombreuses expériences des Galaxy S26, de l’appareil photo à l’IA, ainsi que la dernière version de One UI, à ceux qui recherchent ce qui compte vraiment pour eux.

Galaxy S26 FE Event

Samsung ne nomme pas le Galaxy S26 FE, mais nous savons déjà qu’il s’agira de ce modèle. La présentation pourra être suivie sur la chaîne YouTube de Samsung.

Les caractéristiques et le prix du Galaxy S26 FE déjà connus

À quoi s’attendre ? Il se trouve que les principales caractéristiques ont déjà fuité, donc nous savons déjà ce que proposera le smartphone.

Le Galaxy S26 FE embarque un processeur Exynos 2500, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, une configuration qui ne se distingue guère de celle proposée sur la génération précédente. L’écran conserve une diagonale de 6,7 pouces avec une définition de 2 340 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des caractéristiques désormais standards sur ce segment de gamme intermédiaire. La batterie dispose d’une capacité de 4 900 mAh (tout en sachant que ce serait semble-t-il une batterie silicium-carbone) et se recharge à une puissance de 45 watts. Le smartphone mesure 7,4 mm d’épaisseur pour un poids de 193 grammes et tourne sous Android 17 avec la surcouche One UI 9 de Samsung.

Le module photo se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. Un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels serait également de la partie, sans toutefois être formellement confirmé à ce stade.

Enfin, une fuite a déjà dévoilé les prix. Le Galaxy S26 FE avec 128 Go de stockage sera disponible au prix de 799 euros en France, là où son prédécesseur a débuté à 749 euros. Pour le modèle avec 256 Go de stockage, ce sera 899 euros, contre 809 euros auparavant. Et vient la variante avec 512 Go de stockage qui coûtera 1 099 euros, contre 929 euros pour le Galaxy S25 FE équivalent. Samsung proposera donc des hausses de prix respectives de 50, 90 et 170 euros.

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