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KultureGeek Jeux vidéo God Of War Laufey est reporté de 3 mois
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God Of War Laufey est reporté de 3 mois

2 min.
4 Nov. 2026 • 18:53
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La date de sortie change pour God Of War Laufey : le jeu de Santa Monica Studio sortira finalement le 20 mai 2027 sur PlayStation 5 au lieu du 16 février. Cela représente un délai d’un peu plus de trois mois. Pour rappel, sa présentation avait eu lieu en juin lors du State of Play.

God of War Laufey Faye

God Of War Laufey reporté au 20 mai 2027

Dans une communication sur les réseaux sociaux, Santa Monica Studio indique :

Depuis l’annonce de God of War Laufey en juin, nous sommes profondément reconnaissants de constater l’enthousiasme suscité par le périple de Faye à travers l’Everywhen. Nous ne tenons pas pour acquise la confiance accordée à notre studio pour créer une expérience extraordinaire à la hauteur de la passion et du dévouement de nos fans.

C’est dans cet esprit que nous avons pris la décision de repousser la sortie de God of War Laufey au 20 mai 2027.

D’ici là, nous profiterons pleinement de chaque instant pour apporter les dernières touches au jeu et le faire atteindre son plein potentiel.

Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions de votre patience et nous reviendrons bientôt vers vous avec de nouvelles informations !

Pour la toute première fois dans l’histoire de la licence, les joueurs délaissent Kratos pour incarner son épouse défunte, Laufey (mieux connue sous le nom de Faye). Après ses funérailles, Faye se réveille dans l’Everywhen, un au-delà où se côtoient des dieux et créatures issus de plusieurs mythologies dans un monde menacé par des luttes de pouvoir et une magie dangereuse.

Faye y découvre que ses projets pour protéger Kratos et Atreus sont en péril et elle doit rejoindre son monde avec l’aide de deux compagnons : Phranque, un cube cosmique, et Rue, un ruban enchanté gardien d’une épée puissante. Les joueurs devront donc patienter jusqu’au 20 mai 2027 pour découvrir God Of War Laufey sur PS5.

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