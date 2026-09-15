Netflix et Sega préparent des adaptations de Crazy Taxi, Sonic et Stranger Than Heaven

Netflix accélère encore dans les adaptations de jeux vidéo. La plateforme vient de conclure un nouvel accord avec Sega portant sur plusieurs productions, avec trois projets déjà confirmés : un film Crazy Taxi, une adaptation en prises de vues réelles de Stranger Than Heaven et une nouvelle série animée consacrée à Sonic.

Crazy Taxi va devenir une comédie en live-action

Le projet le plus inattendu concerne Crazy Taxi, célèbre jeu d’arcade apparu en 1999. Netflix prépare une comédie en live-action scénarisée par Dan Gregor et Doug Mand, le duo derrière le reboot de Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? sorti en 2025. Neal H. Moritz, Toby Ascher et Toru Nakahara, déjà impliqués dans l’univers cinématographique de Sonic, assureront la production.

Le film devrait accompagner le retour vidéoludique de la licence avec Crazy Taxi: World Tour, attendu en 2027.

Sonic vise les plus jeunes, Stranger Than Heaven change de registre

Sega et Netflix préparent également une nouvelle série animée Sonic destinée aux enfants d’âge préscolaire, après Sonic Prime. Netflix promet « une série survoltée, comique mais émotionnellement ancrée, conçue pour les enfants qui veulent un peu d’audace, un peu d’attitude et surtout le sentiment d’appartenir à une bande ».

Stranger Than Heaven, prochain jeu de RGG Studio, créateur de Yakuza/Like a Dragon, bénéficiera de son côté d’un film policier en live-action. Le jeu, situé dans le Japon du début du XXe siècle, est attendu le 15 janvier.

Cette offensive renforce une stratégie d’adaptations tout azimut. La plateforme au N rouge développe notamment une série Assassin’s Creed, prépare la suite de Cyberpunk: Edgerunners et travaille également sur une série animée Minecraft. Avec Sega, Netflix dispose désormais d’un nouveau catalogue particulièrement riche à transformer en films et séries.