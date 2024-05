Netflix annonce une série Minecraft animée

Après le jeu vidéo et (bientôt) le film, place à une série Minecraft. Netflix célèbre le 15e anniversaire du titre pour annoncer une série animée qui proposera une histoire originale avec de nouveaux personnages.

Aucun autre détail n’a été annoncé, mais la production est gérée par WildBrain Studios, qui a déjà réalisé des adaptations comme Sonic Prime et Ninjago. Il n’y a pas encore une date de sortie, Netflix se contentant d’indiquer qu’elle arrivera bientôt.

Netflix présente la série animée comme une association du « jeu le plus vendu de tous les temps et du plus grand streamer du monde ». Minecraft s’est vendu à plus de 300 millions d’exemplaires et a donné naissance à de nombreux jeux dérivés depuis son lancement officiel en 2011. Netflix a récemment annoncé avoir atteint près de 270 millions d’abonnés dans le monde.

NETFLIX & MINECRAFT 🔨 Une série Minecraft par Netflix et Mojang Studios est en développement et arrive prochainement ! pic.twitter.com/FNKoWAJPcJ — Netflix France (@NetflixFR) May 30, 2024

Netflix a déjà présenté Minecraft dans le cadre de ses offres, avec la sortie en 2018 de Minecraft: Story Mode. Ce jeu narratif, développé par Telltale Games, est sorti pour la première fois en 2015 et a été porté sur Netflix quelques années plus tard. Minecraft: Story Mode a été retiré de Netflix fin 2022.

En ce qui concerne le film Minecraft (qui n’a rien à voir avec Netflix), le casting comprend Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks et Emma Myers. La sortie au cinéma est prévue pour le 2 avril 2025.