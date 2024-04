Netflix atteint presque les 270 millions d’abonnés

Netflix est à nouveau sur une cadence infernale. La firme au N rouge a publié ses résultats pour le trimestre écoulé, et annonce avoir enregistré pas moins de 9,3 millions d’abonnés supplémentaires sur la période. 9,3 millions d’abonnés pour 9,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+15%), le compte est bon. Les profits sont au rendez-vous évidemment, soit 2,3 milliards de dollars de bénéfices nets.

Ce nouveau boost d’abonnés permet à Netflix d’approcher les 270 millions d’abonnés payants, laissant loin derrière ses principaux concurrents. On n’ira pas jusqu’à dire que « la qualité paye », mais il faut croire que les choix de production de la firme séduisent une masse toujours plus importante de consommateurs, sans oublier la stratégie gagnante de la chasse aux comptes partagés. Et ce n’est pas fini puisque Netflix prévoit que le trimestre en cours sera lui aussi en croissance, à 8,7 milliards de dollars exactement (contre 8,2 milliards de dollars il y a un an).

Netflix ne publiera plus le nombre d’abonnés

Malgré ces chiffres étourdissants, la plateforme annonce qu’elle ne publiera plus le nombre de ses abonnés, préférant se focaliser sur d’autres données plus marquantes. Greg Peters, le codirecteur général de Netflix, explique ainsi que les datas relatives à l’engagement de l’audience seront désormais privilégiées (comme la durée de visionnage sur les séries) , ces dernières étant mieux à même de refléter ce qui permet à la plateforme de fidéliser ses abonnés (et d’en engranger de nouveaux).

Face à ses excellents résultats, le titre Netflix repasse au dessus des 600 dollars en bourse. Ce n’est pas son plus haut (690 dollars), mais il faut tout de même noter que le cours de Netflix a progressé de 83% sur un an.