Le film Minecraft avec Jason Momoa a une date de sortie (et ce n’est pas pour bientôt)

Les adaptations de jeu video se succèdent à un rythme effréné : après Super Mario Bros, Sonic, Tetris (Apple TV+), Arcane (Netflix) ou bien encore l’excellent The Last of Us (HBO), c’est au tour d’un autre monument du JV d’être porté sur grand écran, à savoir l’incontournable Minecraft de Markus Persson (aujourd’hui propriété de Microsoft).

En préproduction depuis 7 ans chez Warner Bros. Pictures, le film Minecraft semble enfin voir le bout du tunnel ; on sait déjà que Jason Momoa occupera le rôle principal (et l’on ne parle pas seulement ici de doublage voix ici, le film étant réalisé en live-action) et que la réalisation du métrage a été confiée à Jared Hess (Napoleon Dynamite, The Last Man on Earth). Quant au scénario, il sera écrit par le tandem Chris Bowman et Hubbel Palmer (Les Cerveaux).

Surtout, le film Minecraft a enfin une date de sortie, fixée au 4 avril 2025. C’est encore loin, mais cela laisse au moins le temps aux scénaristes de nous pondre une histoire attachante et pas trop simpliste (qui a dit « pas comme Super Mario Bros » ?).