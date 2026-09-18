Anthropic ouvre un laboratoire de biologie : Claude pourrait bientôt piloter des robots scientifiques

Anthropic étend toujours plus loin le champ de ses activités et affirme désormais des ambitions scientifiques. L’entreprise derrière Claude a confirmé l’ouverture d’un laboratoire de biologie dans la baie de San Francisco, où ses recherches en intelligence artificielle peuvent désormais servir à des expériences physiques. Une évolution importante pour la société, qui souhaite accélérer les découvertes médicales au-delà des simulations informatiques.

Claude quitte les simulations pour les expériences réelles

Eric Kauderer-Abrams, responsable des sciences de la vie chez Anthropic, a confirmé l’existence de cette installation auprès de Reuters. « Nous pensons qu’en biologie, le test ultime reste, et restera encore quelque temps, le travail en laboratoire réel », explique-t-il.

Anthropic réalise certaines expériences dans ses propres locaux, tout en collaborant avec des partenaires extérieurs. la firme n’a cependant pas précisé la nature exacte des recherches actuellement menées dans son nouveau labo.

L’ouverture de ce laboratoire scientifique fait écho au lancement de Claude Science, un programme destiné notamment à explorer des pistes thérapeutiques délaissées par l’industrie pharmaceutique pour des raisons économiques. Anthropic avait également renforcé ses compétences en biotechnologie avec le rachat de Coefficient Bio.

Vers des expériences automatisées sous surveillance humaine

Le groupe étudie notamment la possibilité de confier à Claude le pilotage de robots chargés d’effectuer certaines manipulations scientifiques. Une ambition cohérente avec son standard MHS permettant aux agents IA de contrôler des équipements physiques.

Kauderer-Abrams précise toutefois que cette automatisation n’en est qu’à ses débuts et que la supervision humaine demeure indispensable. Aucun essai clinique n’a été entrepris par Anthropic.

Les enjeux de sécurité restent particulièrement sensibles : l’entreprise a récemment affirmé avoir bloqué plusieurs utilisations préoccupantes de Claude liées à des recherches biologiques potentiellement dangereuses.

Avec ce laboratoire, Anthropic cherche désormais à démontrer que ses modèles peuvent produire des résultats scientifiques vérifiables. De quoi aussi un donner un visage plus présentable aux IA, qui dans ce cas présent sont enfin utilisées pour le bien commun, à savoir la connaissance et le progrès scientifique.