Einride et Lidl lancent un camion autonome sans cabine sur route publique

Einride et Lidl font désormais circuler un camion autonome sans cabine, conducteur ni opérateur de sécurité à bord sur une route publique allemande. Le véhicule de niveau 4 transporte quotidiennement des marchandises entre un entrepôt, un centre de distribution et un magasin Lidl à Edermünde, sous une autorisation délivrée par l’Office fédéral allemand des véhicules à moteur. Cette autorisation de la KBA est présentée comme la première de ce type en Allemagne. Le projet dépasse donc le démonstrateur tournant dans une enceinte privée : le camion prend part à une opération commerciale régulière sur route publique. Einride et Lidl ne précisent toutefois ni la longueur du trajet, ni la vitesse maximale, ni les conditions météorologiques ou plages horaires couvertes par le permis.

Un niveau 4 limité à un itinéraire défini

Le niveau 4 signifie que le système peut assurer la conduite sans intervention humaine dans son domaine de fonctionnement prévu. Il ne faut pas le confondre avec une autonomie capable de circuler partout. La validation porte sur un véhicule, un parcours et des conditions déterminées par l’autorisation allemande. En dehors de ce cadre, le camion ne dispose pas nécessairement des mêmes capacités.

L’absence de cabine change aussi la logique de conception. Le véhicule n’a pas à conserver volant, siège, pare-brise ou commandes pour un conducteur embarqué. Einride peut consacrer le volume et l’architecture au fret, aux batteries et aux capteurs. En contrepartie, tout incident qui exige une inspection physique ou une manœuvre impossible à automatiser nécessite une procédure d’assistance distincte. Le communiqué ne détaille pas le rôle éventuel d’un opérateur distant ni le temps d’intervention prévu.

Le permis a été accordé après un processus de validation mené avec la KBA. Einride affirme que la technologie a démontré sa capacité à fonctionner de manière fiable et sûre dans les conditions réelles retenues. Le document public ne fournit cependant aucun kilométrage d’essai, taux de désengagement ou rapport indépendant permettant de comparer le système à un conducteur humain.

Des livraisons régulières plutôt qu’un trajet de démonstration

Le premier usage relie directement les installations logistiques de Lidl à un magasin. Les partenaires veulent ensuite étendre la route vers un circuit à plusieurs arrêts, souvent appelé tournée laitière dans la logistique industrielle. D’autres déploiements au sein des sociétés du groupe Schwarz, propriétaire de Lidl, sont également à l’étude.

Cette progression par étapes est cohérente avec les limites actuelles de la conduite autonome. Un trajet répétitif permet de cartographier précisément la route, de prévoir les points de chargement et de maîtriser davantage les situations. Il offre aussi un moyen clair de mesurer la ponctualité, le nombre de palettes transportées, la consommation et les interruptions de service avant d’ajouter des embranchements.

Lidl présente le projet comme un test d’intégration dans sa logistique de site. Einride insiste de son côté sur les pénuries de conducteurs et la continuité des flux de marchandises. Le transport routier ne disparaît pas pour autant de la chaîne humaine : chargement, maintenance, supervision de la flotte, gestion des imprévus et opérations dans les dépôts restent indispensables.

Un jalon réglementaire, mais pas encore un déploiement national

La portée de l’annonce tient surtout à la combinaison de trois éléments : aucun humain à bord, une route publique et un service quotidien pour un distributeur. De nombreux projets de véhicules autonomes restent supervisés depuis le siège conducteur. KultureGeek a par exemple évoqué les premiers trajets autonomes encore supervisés de Wayve et Uber à Londres.

Le projet d’Edermünde ne signifie pourtant pas que les camions sans cabine sont autorisés sur l’ensemble du réseau allemand. Chaque extension devra rester compatible avec les prescriptions du permis et les capacités du système. Les partenaires n’annoncent pas non plus le nombre de véhicules engagés, le coût de l’opération ou une date pour un déploiement à grande échelle.

Einride exploitait déjà des livraisons autonomes aux États-Unis et en Europe, tandis que sa collaboration avec Lidl remontait à plusieurs années dans le fret électrique. L’élément nouveau est le passage à une exploitation allemande régulière sans opérateur embarqué. Les prochaines données utiles seront donc opérationnelles : kilomètres parcourus, disponibilité, incidents, interventions à distance et capacité à conserver les mêmes résultats quand le circuit ajoutera plusieurs magasins.

NOTE INTERNE — VISUEL À VÉRIFIER AVANT PUBLICATION ET BLOC À RETIRER

Image candidate 1, droits non confirmés et fichier non téléversé : camion autonome lidl

Page source ou licence : https://www.einride.tech/press/einride-and-lidl-launch-first-autonomous-cab-less-truck-on-german-public-road

Crédit connu et motif du doute : Einride et Lidl ; visuel officiel du déploiement, mais aucune autorisation publique de republication commerciale établie.