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PS5 portable : Sony préparerait une véritable console nomade capable de faire tourner ses jeux en local

2 min.
17 Sep. 2026 • 19:18
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Sony pourrait bientôt renouer avec les consoles portables traditionnelles. Une nouvelle fuite publiée par GameGPU détaille le Project Canis, une machine attendue fin 2027 qui aurait pour ambition d’exécuter directement les jeux PS5. Contrairement au PlayStation Portal, le joueur ne dépendrait donc plus du streaming pour accéder à ses titres.

Une puce AMD sur mesure et 24 Go de mémoire

La fiche technique supposée repose sur un processeur AMD gravé en 3 nm, combinant six cœurs Zen 6 et une partie graphique RDNA 5 dotée de 16 unités de calcul. L’ensemble disposerait de 24 Go de mémoire unifiée LPDDR5X, avec une enveloppe énergétique comprise entre 15 et 25 watts.

PS5 Portable

Les performances graphiques théoriques atteindraient 4,9 TFLOPS en utilisation nomade et 6,75 TFLOPS une fois la console installée sur son dock. Cette dernière possibilité rejoint les précédentes rumeurs évoquant une PlayStation hybride, utilisable aussi bien en déplacement que sur un téléviseur.

Le PSSR 3.0 au centre de la stratégie de Sony

Pour compenser les contraintes énergétiques, Sony miserait massivement sur la reconstruction d’image. Les jeux les plus exigeants pourraient fonctionner avec un rendu interne en 540p, ensuite converti en 1080p grâce au PSSR 3.0. Cette technologie succéderait au PSSR 2.0 déjà déployé sur PS5 Pro, avec de nouvelles optimisations et un système de génération d’images.

L’usage massif de l’IA et du PSSR 3.0 permettrait d’obtenir une puissance effective équivalente à 10 ou 11 TFLOPS en mode portable, une estimation à considérer évidemment avec beaucoup de précautions.

Sony n’a confirmé ni ces caractéristiques, ni le calendrier de commercialisation, ni le prix d’un tel appareil. Le projet s’inscrit néanmoins dans la volonté affichée du constructeur d’étendre l’expérience PlayStation au-delà du salon. Reste à savoir si cette future machine pourra réellement préserver la compatibilité avec l’ensemble du catalogue PS5.

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