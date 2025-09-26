TENDANCES
Jeux vidéo

Sony dit que la PS5 est la génération de console « la plus réussie » jamais créée

26 Sep. 2025 • 19:22
0

Sony a qualifié la PlayStation 5 de génération de console « la plus réussie » financièrement à ce jour. Cette déclaration, faite par le PDG Hideaki Nishino au Tokyo Game Show, repose sur des chiffres d’affaires records, bien que le nombre de consoles vendues reste inférieur à celui de la PS4.

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

Des revenus records pour l’écosystème PlayStation

Depuis le début de l’ère PS5 en 2020, la division des jeux et services réseau de Sony a généré 136 milliards de dollars en chiffre d’affaires. Cela surpasse celui de toutes les générations précédentes, y compris les 107 milliards de dollars de l’ère de la PlayStation 4. Il est cependant important de noter que ces revenus englobent l’ensemble de la division, incluant les ventes continues de jeux et de consoles PS4.

Cette croissance financière suit une tendance constante depuis 31 ans : chaque nouvelle génération de PlayStation a rapporté plus d’argent que la précédente.

Le paradoxe d’un succès : prix en hausse et ventes en retrait

Malgré des augmentations de prix successives, dont une récente de 50 $ aux États-Unis, la PS5 continue de séduire de nouveaux joueurs. Ce succès financier est d’autant plus notable que le nombre de consoles PS5 vendues, qui s’élève à 80,3 millions d’unités, reste pour l’instant inférieur aux 117,2 millions de PS4 écoulées. La rentabilité de la génération actuelle ne repose donc pas uniquement sur le volume de consoles vendues, mais sur la valeur générée par chaque joueur au sein de l’écosystème.

Pour Hideaki Nishino, patron de Sony Interactive Entertainment, ce succès s’explique par une vision plus large : « Nous pensons que PlayStation n’est pas seulement le matériel, pas seulement les jeux, mais l’expérience globale ». Le dirigeant a insisté sur l’importance du PlayStation Store qui depuis son lancement en 2006 a continuellement évolué pour « repousser les limites du jeu ». L’ambition de Sony est claire : « être le meilleur endroit où les joueurs peuvent jouer et où les créateurs peuvent publier ».

À quand la PS6 ?

À l’avenir, Sony prévoit d’utiliser les données d’utilisateurs pour offrir une expérience plus personnelle et aider les éditeurs à mieux cibler leur public. L’entreprise travaille également sur des stratégies pour optimiser la croissance de différents types de contenus, qu’il s’agisse de jeux complets ou de jeux-services.

Alors que nous approchons des cinq ans de ce cycle de consoles (PlayStation 5 et Xbox Series X/S), les rumeurs concernant la suite s’intensifient. L’une des plus crédibles suggère que la PlayStation 6 pourrait se décliner en une console de salon traditionnelle accompagnée d’une version portable. La sortie ne devrait pas se faire avant la fin 2027.

