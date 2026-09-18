Huawei accélère le lancement de sa puce IA Ascend 960DT pour concurrencer Nvidia dès 2027

Huawei avance ses ambitions dans les semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle. Lors de sa conférence Huawei Connect, le constructeur chinois a annoncé que son accélérateur Ascend 960DT serait disponible dès le premier trimestre 2027, contre le troisième trimestre initialement envisagé. Une accélération destinée à renforcer son offre face aux solutions de Nvidia.

Ascend 960DT : Huawei promet de doubler les performances

David Wang, président tournant et président par intérim de Huawei, a officialisé ce nouveau calendrier. Un porte-parole précise que « les puces Ascend 960 arrivent plus tôt que prévu, avec des performances doublées et une évolution annuelle ».

Le constructeur entend ainsi accélérer le renouvellement de ses processeurs tout en poursuivant sa stratégie d’infrastructures alternatives à Nvidia.

Cette offensive intervient alors que les restrictions américaines sur les semi-conducteurs poussent les entreprises chinoises à développer leurs propres équipements. Huawei cherche notamment à réduire la dépendance du pays aux technologies américains.

Des supercalculateurs réunissant des centaines de milliers de puces

Au-delà des performances individuelles, Huawei mise sur Peerium Computing Architecture, une technologie permettant de réunir d’immenses quantités de processeurs au sein d’un système de calcul commun. Son interconnexion UnifiedBus assure les communications entre puces, mémoire, stockage et équipements réseau. L’Atlas 950 SuperCluster pourrait ainsi rassembler jusqu’à 256 000 cartes accélératrices pour entraîner des modèles d’IA et exécuter leurs requêtes.

La feuille de route soulève néanmoins des interrogations. L’analyste Rui Ma relève que le nouveau SuperPoD présenté intègre 4 096 processeurs, contre 15 488 évoqués précédemment pour un système Atlas 960. Cette différence rappelle les défis techniques rencontrés par Huawei, dont les puces Ascend avaient notamment compliqué l’entraînement du modèle DeepSeek R2.

Huawei devra donc démontrer que l’accélération de son calendrier s’accompagne de progrès concrets en matière de fiabilité, de performances et de production. Reste que la bataille avec Nvidia est bel et bien lancée, et que le secteur des puces pour IA va enfin avoir un peu de concurrence…