Huawei dévoile une nouvelle infrastructure d’IA en alternative à Nvidia

Huawei a profité de sa conférence Huawei Connect pour annoncer une avancée majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle : une nouvelle infrastructure pensée pour doper la puissance de calcul et offrir une alternative crédible aux solutions de Nvidia, désormais exclues du marché chinois. Cette initiative intervient au lendemain de l’interdiction faite aux entreprises locales d’acquérir du matériel de Nvidia, y compris les serveurs RTX Pro 600D pourtant spécialement conçus pour la Chine. Le timing est donc parfait.

SuperPoD Interconnect : l’arme de Huawei

La grande nouveauté de Huawei s’appelle SuperPoD Interconnect, une technologie capable de relier jusqu’à 15 000 cartes graphiques entre elles, dont les processeurs Ascend développés par Huawei. L’objectif est clair : compenser la puissance brute inférieure de ces puces face à celles de Nvidia en les fédérant dans d’immenses grappes capables d’une capacité de calcul colossale. Ce système rappelle directement l’architecture NVLink de Nvidia qui permet des échanges ultrarapides entre processeurs dédiés à l’IA.

Un pari pour l’avenir de l’IA en Chine

En misant sur la multiplication des ressources plutôt que sur la seule puissance d’une puce, Huawei espère séduire les acteurs du cloud, de la recherche et de l’industrie à la recherche de solutions locales performantes pour l’entraînement de modèles d’IA toujours plus exigeants.