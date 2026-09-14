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World of Warcraft: Forever : Blizzard réinvente WoW Classic avec une Azeroth en évolution permanente

2 min.
14 Sep. 2026 • 10:28
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Blizzard ne se contente finalement pas de restaurer le passé de World of Warcraft. Dévoilé à la BlizzCon 2026, World of Warcraft: Forever reprend les fondations du MMORPG original tout en imaginant une nouvelle branche appelée à évoluer pendant plusieurs années. Le lancement mondial est fixé au 4 novembre 2026, soit dans la nuit du 4 au 5 novembre en France.

Un WoW classique qui refuse de rester figé

Forever retrouvera l’Azeroth historique et conservera un niveau maximal fixé à 60, mais Blizzard prévoit de profondément enrichir cette base. Trois nouvelles zones, plus de 1 000 quêtes inédites, neuf donjons, deux raids et une nouvelle race jouable doivent notamment rejoindre l’aventure. De nouvelles professions, réputations et activités PvP compléteront cette version pensée comme une alternative permanente à WoW moderne et à WoW Classic.

Blizzard présente cette nouvelle Azeroth comme « familière, chaleureuse et nouvelle », avec une philosophie d’ensemble où « le monde occupe le devant de la scène, la communauté passe en premier et le voyage compte autant que la destination ».

Blizzard veut prolonger l’esprit de 2004

L’objectif est donc différent d’un simple retour nostalgique. Forever doit permettre aux développeurs d’explorer des régions et des histoires que le WoW d’origine n’avait jamais développées, tout en conservant son rythme, son identité visuelle et sa progression plus traditionnelle.

Le projet arrive dans un contexte particulier pour Blizzard, désormais propriété de Microsoft, qui utilise cette nouvelle BlizzCon pour dévoiler plusieurs productions à long terme, à l’instar du prochain Starcraft ou de Diablo V. La bêta de World of Warcraft: Forever débutera dès le 17 septembre, avant un lancement général le 4 novembre.

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