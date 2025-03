Pas de BlizzCon 2025, mais l’édition 2026 est déjà annoncée

Blizzard a annoncé aujourd’hui la reprise de son événement emblématique BlizzCon, mais les fans devront patienter jusqu’en 2026. Prévue pour se tenir les 12 et 13 septembre 2026 au Anaheim Convention Center en Californie, cette nouvelle édition marquera un retour en grande pompe après plusieurs années d’absence.

La BlizzCon rate 2025 mais revient en 2026

BlizzCon, qui a vu le jour en 2005, est bien plus qu’un simple salon dédié aux jeux vidéo. Comme le souligne Blizzard dans un communiqué, c’est « l’une de nos manifestations préférées », réunissant les fans « autour de notre passion commune pour les univers de Blizzard ». La société insiste également sur l’importance de cet événement pour tisser des liens entre les communautés et créer des souvenirs. L’événement promet ainsi un programme riche, avec une cérémonie d’ouverture intéressante, des panels approfondis animés par les développeurs, la foire de Sombrelune, ainsi que des compétitions et des sessions pratiques pour les participants.

Le retour de BlizzCon intervient après plusieurs années d’annulations, notamment en raison de la pandémie du Covid-19, qui a empêché l’organisation d’événements physiques entre 2020 et 2022. Ce sera aussi la première BlizzCon depuis l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, un changement majeur qui pourrait avoir des répercussions sur les annonces à venir. Bien que peu d’informations aient été données sur les projets à présenter, des rumeurs font état de nouveaux jeux, dont un shooter basé sur l’univers de StarCraft. Reste à savoir si ce type de jeu sera effectivement dévoilé lors de l’événement.