BlizzCon : Blizzard n’organisera pas sa conférence en 2024

Depuis 2005, Blizzard organise chaque année un évènement qui a pour nom BlizzCon et qui est l’occasion de faire des annonces autour de ses jeux. Mais il n’y aura pas d’édition en 2024.

Dans un message sur son blog, Blizzard indique :

La dernière BlizzCon en présentiel a eu lieu en 2023. De 2019 à 2022, ce fut exclusivement en ligne, en (très) grande partie à cause du Covid-19 et des mesures sanitaires.

À quoi s’attendre pour l’avenir ? Blizzard écrit :

Au cours des prochains mois, nous communiquerons davantage d’informations sur les lancements de l’année, dont World of Warcraft: The War Within et la première extension de Diablo IV, Vessel of Hatred. Pour célébrer ces futures sorties et afin de rassembler nos communautés d’une manière à la fois inédite et spéciale, nous vous communiquerons prochainement des informations concernant d’autres salons et conventions telles que la Gamescom. Il nous tarde de pouvoir vous en dire davantage ! Il nous tarde également d’assister aux étapes de l’Overwatch Champions Series qui se tiendront à la DreamHack Dallas et à la DreamHack Stockholm. Enfin, nous aurons le plaisir d’organiser plusieurs évènements sur site à travers le monde pour fêter le 30e anniversaire de Warcraft. Ceux-ci viendront compléter les festivités qui auront lieu dans les différents jeux inspirés de Warcraft en 2024. Ces évènements sont distincts de la BlizzCon, mais nous y mettrons toute notre créativité et notre imagination afin que vous puissiez retrouver le même esprit festif et convivial.