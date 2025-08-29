L’équipe Diablo de Blizzard a voté massivement pour la création d’un syndicat

Le secteur du JV se normalise : plus de 450 développeurs, artistes, designers, ingénieurs et personnels de soutien au sein de l’équipe Diablo de Blizzard ont voté massivement en faveur de la création d’un syndicat, rejoignant ainsi le Communications Workers of America (CWA). Il s’agit à ce jour de l’un des groupes syndiqué les plus importants au sein des employés de Microsoft. Ce vote s’inscrit dans la continuité de plusieurs efforts récents de syndicalisation au sein de Blizzard : les équipes de World of Warcraft, Overwatch et du développement narratif ont également fusionné leurs forces avec le CWA au cours des derniers mois, et ce avec le plein aval de Microsoft. Le syndicat nouvellement créé va désormais permettre aux employés de négocier un nouveau contrat collectif au sein du groupe.

Ce mouvement de fond s’inscrit dans le contexte des licenciements massifs opérés par Microsoft en 2024 et 2025, des licenciements qui ont probablement exacerbé l’incertitude professionnelle parmi les équipes du géant américain. Selon Kelly Yeo, productrice sur Diablo et membre du comité d’organisation, “à chaque vague de licenciements, j’ai ressenti la peur grandir chez mes collègues, comme si plus aucun travail ne pouvait nous protéger”. Les préoccupations des employés portent sur la sécurité de l’emploi, une meilleure rétribution, des conditions de travail plus justes, mais aussi sur des sujets émergents comme la flexibilité du télétravail ou bien encore l’impact de l’IA.