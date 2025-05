Activision Blizzard King : la FTC subit un nouveau revers en justice

La Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis a confirmé il y a quelques heures une décision de justice antérieure qui stipule que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, d’un montant de 68,7 milliards de dollars, ne viole pas les lois antitrust américaines. Cette décision représente un nouveau revers de taille pour la Federal Trade Commission (FTC), qui avait tenté de bloquer la fusion en affirmant que cette dernière limiterait la concurrence dans l’industrie du jeu vidéo, notamment dans les domaines du cloud gaming et des services d’abonnement. La justice avait alors estimé que la FTC n’avait pas apporté de preuves suffisantes montrant que Microsoft empêcherait l’accès à des titres populaires comme Call of Duty sur les plateformes concurrentes, ce qui ne s’est d’ailleurs pas fait, Xbox lâchant même plusieurs de ses gros titres sur les plateformes concurrentes.

L’une des préoccupations majeures de la FTC portait sur les jeux exclusifs à certaines plateformes, mais la cour a rappelé qu’il s’agit d’une pratique courante dans l’industrie parmi les principaux fabricants de consoles. Le juge Daniel P. Collins a souligné que Microsoft a, au contraire, élargi l’accès à des jeux auparavant exclusifs sur d’autres plateformes, ce qui réduit à néant l’argumentaire de la FTC. Avec ce nouveau revers juridique et la conclusion officielle de l’accord en octobre 2023, il semble que l’acquisition soit désormais solidement entérinée, malgré quelques préoccupations persistantes et légitimes concernant notamment la gestion du personnel et les plans de licenciements.