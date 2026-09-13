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StarCraft revient en 2030 sous la forme d’un shooter en monde ouvert

4 min.
13 Sep. 2026 • 17:13
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Blizzard a officialisé le retour de StarCraft avec un jeu de tir en monde ouvert attendu au printemps 2030. Présenté pendant la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2026, le projet abandonne au moins pour cet épisode la stratégie en temps réel qui a rendu la série célèbre.

Une carte de stratégie spatiale se transforme en parcours d'action en monde ouvert.

Un retour dans le secteur de Koprulu, mais très peu de détails

Le jeu porte pour l’instant simplement le nom STARCRAFT. Sa bande-annonce cinématique replace l’action dans le secteur de Koprulu, où s’affrontent Terrans, Protoss et Zergs. Blizzard n’a montré aucune séquence de gameplay et n’a précisé ni les plateformes, ni le modèle économique, ni la présence éventuelle d’un mode multijoueur.

Game Informer indique que le développement est dirigé par Dan Hay, ancien responsable de la série Far Cry chez Ubisoft. Son expérience donne un indice sur la forme possible du monde ouvert, mais Blizzard n’a encore décrit ni la structure des missions ni le personnage contrôlé. Le calendrier fixé au printemps 2030 laisse plusieurs années pour modifier ces éléments.

Le choix d’un shooter marque un changement important, sans être une première tentative pour la licence. StarCraft: Ghost devait déjà transformer l’univers en jeu d’action à la troisième personne au début des années 2000, avant d’être suspendu puis abandonné. Le nouvel épisode arrive avec une équipe, une technologie et un marché très différents, sous le contrôle de Microsoft.

La vidéo d’annonce officielle ne révèle qu’une direction artistique et le contexte général du conflit. Elle constitue néanmoins la première présentation publique du projet :

Le retour de la licence s’inscrit dans la volonté de Xbox de mieux exploiter son catalogue. Nous avions récemment évoqué un projet visant à adapter davantage de licences de Microsoft à Hollywood. Blizzard a justement profité de la BlizzCon pour annoncer aussi une série d’animation Diablo en préparation chez Netflix, sans date ni équipe créative dévoilées.

Diablo V et un troisième World of Warcraft annoncés

La cérémonie ne s’est pas limitée à StarCraft. Diablo V sortira au printemps 2029 et débutera dans un Sanctuaire déjà vaincu par Diablo, sans les villes et refuges habituels. Le quatrième épisode recevra auparavant sa saison Hell’s Legacy le 15 septembre, avec le retour des Prime Evils, des récompenses anniversaire et une version Nintendo Switch 2 lancée le même jour.

World of Warcraft: Forever représente une troisième branche du MMORPG, à côté des versions Modern et Classic. Blizzard reprend l’époque dite Vanilla mais ajoute trois zones, plus de 1 000 quêtes, neuf donjons, deux raids et une race Skyborne. La bêta doit commencer le 17 septembre, avant une sortie fixée au 4 novembre 2026.

Warcraft III: Reforged reçoit pour sa part immédiatement Forsaken Kingdom, sa première nouvelle campagne narrative depuis plus de 23 ans, accompagnée de la mise à jour 3.0 et d’un éditeur de monde revu. Hearthstone accueillera l’extension Reign of the Black Empire le 20 octobre, puis la classe Moine en mars 2027. Heroes of the Storm ajoutera Xal’atath le 28 septembre, avec un passage sur le serveur de test dès le 14 septembre.

Ce programme soutient l’ambition affichée par Microsoft de faire de Xbox le numéro un du jeu vidéo d’ici 2030. Pour StarCraft, l’échéance reste cependant lointaine : Blizzard n’a ouvert ni précommandes ni inscriptions à un test et n’a pas indiqué quand une première démonstration jouable serait présentée.

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