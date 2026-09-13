Diablo V sortira au printemps 2029 dans un Sanctuaire déjà vaincu

Blizzard a officialisé Diablo V pour le printemps 2029, avec un point de départ inédit : Sanctuaire est déjà tombé et Diablo a gagné. Le prochain action-RPG ne demandera donc pas d’empêcher l’apocalypse, mais de survivre dans un monde que le Seigneur de la Terreur contrôle depuis Westmarch.

Le joueur incarnera l’Héritier de Westmarch, lié mystérieusement à Diablo et poursuivi à travers les ruines du continent occidental. Cette connexion en fera à la fois une menace pour le démon et une cible particulièrement vulnérable à son influence. Les héros des épisodes précédents sont présentés comme vaincus ou disparus.

Blizzard a détaillé cette première vision dans une présentation officielle consacrée au monde, aux classes et au système d’équipement.

Un Sanctuaire instable et une caravane à la place des villes sûres

Diablo ne sera plus une menace tenue à distance jusqu’à la fin de l’aventure. Il règne depuis le trône de Westmarch, utilise les habitants et leurs âmes dans le Conflit éternel, et transforme directement les régions traversées. Blizzard décrit un paysage procédural dans lequel le terrain, les points d’intérêt, les monstres et certaines récompenses pourront changer lorsque le joueur reviendra dans une zone.

Cette évolution doit renforcer l’impression d’un monde déjà conquis. Les ruines raconteront ce qui a été perdu, la corruption montrera l’emprise actuelle de Diablo et la progression de l’Enfer indiquera la menace à venir. Le studio n’a pas encore expliqué l’ampleur de ces variations ni leur fréquence : il est donc trop tôt pour savoir si elles modifieront profondément l’exploration ou serviront surtout à renouveler les activités.

Les villes et forteresses ne constitueront plus les refuges habituels. Le foyer du personnage prendra la forme d’une caravane qui grandira au fil des rencontres. Ses membres voyageront avec le joueur, rempliront des fonctions de marchands et de services, et disposeront de leurs propres histoires. Blizzard cite déjà une ancienne Sœur de l’Œil aveugle et un gobelin au trésor isolé, deux compagnons dont les motivations devront se révéler pendant la campagne.

Le Chevalier de la peste rejoint le Moine et le Chasseur de démons

Trois classes ont été présentées. Le Chasseur de démons retrouvera ses deux arbalètes, ses attaques à distance et ses déplacements rapides. Le Moine reposera sur le combat au corps à corps et des pouvoirs sacrés. La véritable nouveauté est le Chevalier de la peste, un combattant lourd qui répand maladies et pestilence avant de les consommer pour renforcer sa puissance.

Ces trois archétypes ne constituent qu’une partie du roster final. Blizzard promet davantage de classes au lancement que dans tout autre épisode de la série, sans encore donner leur nombre. Le studio n’a pas montré de démonstration complète permettant d’évaluer la vitesse des combats, les arbres de compétences ou les interactions entre les différentes spécialisations.

L’équipement regarde davantage vers Diablo II. Les développeurs expérimentent le retour de prérequis de caractéristiques sur certains objets. Les pièces volumineuses occuperont plusieurs cases dans l’inventaire, les ensembles d’équipement reviendront, et le système d’artisanat intégrera des runes et des mots runiques inspirés du deuxième épisode. Blizzard dit rechercher des objets lisibles, mémorables et dotés d’une identité claire, mais plusieurs de ces choix restent encore en phase d’essai.

Un développement encore précoce avant 2029

Diablo V n’a pour l’instant aucune plateforme annoncée, aucun prix et aucune date plus précise que le printemps 2029. Blizzard n’a pas davantage confirmé la structure du multijoueur, la présence d’un monde partagé ou le modèle de contenus après le lancement. La présentation décrit une orientation de conception, pas une liste de fonctions définitives.

L’éditeur prévoit de publier des informations régulières à partir de 2027 afin de montrer l’avancement du développement et de recueillir les réactions de la communauté. Cette communication commence alors que la franchise s’étend aussi vers l’animation : Blizzard et Netflix ont confirmé le développement d’une série Diablo, après que KultureGeek a évoqué le projet de Microsoft d’exploiter plusieurs licences Xbox à Hollywood.

Diablo IV continuera parallèlement de recevoir du contenu. Sa saison Hell’s Legacy doit débuter le 15 septembre 2026 pour le trentième anniversaire de la série, tandis que la classe Amazone est prévue au premier semestre 2027. Blizzard devra donc faire évoluer l’épisode actuel pendant que Diablo V restera encore plusieurs années en production.