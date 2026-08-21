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Golden Axe : premier trailer pour la série animée basée sur le jeu vidéo culte

2 min.
21 Août. 2026 • 13:20
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Golden Axe s’apprête à quitter les bornes d’arcade et les consoles pour rejoindre les plateformes de streaming. Paramount+ vient en effet de dévoiler la première bande-annonce de la série animée adaptée du célèbre beat’em up de Sega. Le lancement de la série est fixé au 16 septembre 2026, avec une première saison composée de dix épisodes mêlant heroic fantasy, action et humour volontairement méta.

Une adaptation qui joue avec les codes du jeu vidéo

L’histoire réunit Ax Battler, Tyris Flare et Gilius Thunderhead, chargés une nouvelle fois de sauver le royaume de Yuria des griffes de Death Adder. Ils seront accompagnés de Hampton Squib, un aventurier enthousiaste dont les ambitions dépassent largement les compétences.

La bande-annonce multiplie les références aux jeux. Tyris résume notamment leur mission en expliquant qu’ils devront « vaincre une série d’ennemis de plus en plus difficiles jusqu’à une grande bataille finale contre Death Adder ». Écran de sélection des personnages, mini-boss et même un retentissant « Sega ! » viennent renforcer cette approche parodique.

Sega continue de ressusciter ses licences historiques

Côté casting voix américain, Liam McIntyre prête son timbre à Ax Battler, Lisa Gilroy incarne Tyris, tandis que Matthew Rhys interprète Gilius. Danny Pudi complète le groupe dans le rôle de Hampton Squib. La série est créée par Mike McMahan, showrunner principalement connu pour Star Trek: Lower Decks, et Joe Chandler, scénariste d’American Dad!.

Cette adaptation accompagne le retour en force des anciennes licences de Sega. L’éditeur travaille également sur de nouveaux projets autour de Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage et Virtua Fighter. Golden Axe reste aussi régulièrement (re)mis en avant dans les initiatives rétro de la marque, comme l’Astro City Mini.

Plus de 35 ans après ses débuts en arcade, le cultissime Golden Axe s’offre donc une nouvelle vie qui assume pleinement son héritage. Reste à savoir si ce mélange d’action et d’autodérision séduira autant les nostalgiques de la Mega Drive qu’une nouvelle génération de spectateurs.

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