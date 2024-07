Le prochain reboot du Crazy Taxi de Sega sera bien un jeu en ligne massivement multijoueur (MMO)

Le prochain reboot du cultissime Crazy Taxi de Sega sera un jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) en monde ouvert, comme révélé dans une interview des concepteurs du jeu diffusée sur YouTube. Le producteur de la série, Kenji Kanno, a ainsi confirmé que le jeu permettra à de nombreux joueurs de participer simultanément (éléments de MMO), tout en maintenant l’esprit original de la franchise. Les images du jeu montrent plusieurs taxis se poursuivant les uns les autres avec des voitures de police à leus trousses (curieusement des cabriolets). La carte semble être inspirée par la Californie avec des éléments de type « parc d’attractions », et le jeu est développé sur l’Unreal Engine, ce qui semble être un bon indicateur de l’ambition de Sega avec ce titre.



Le concept d’un Crazy Taxi en monde ouvert est à double tranchant : soit le système de jeu créé artificiellement de la frustration pour pousser à l’achat de lootbox, soit le mode multi est suffisamment bien pensé pour que les quelques achats-in game n’influent pas sur la compétition entre les joueurs. Ce reboot fait partie d’une stratégie plus large de Sega pour raviver plusieurs IP nostalgiques, notamment Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, et Streets of Rage.