Kingdom Hearts sera adapté en série animée pour Disney+ avec Tetsuya Nomura aux commandes

Disney et Square Enix vont étendre l’univers de Kingdom Hearts au petit écran. À l’occasion de la conférence D23, Disney a officiellement annoncé la production de la toute première série animée inspirée de la célèbre licence de jeux vidéo. Encore dépourvue de titre définitif, la série sera diffusée sur Disney+ ainsi que sur Disney Channel.
Plutôt que d’adapter directement l’un des épisodes existants, la série racontera une nouvelle histoire destinée à enrichir l’univers de Kingdom Hearts. Tetsuya Nomura, créateur historique de la franchise, participe au projet aux côtés des équipes créatives de Square Enix, ce qui devrait permettre de préserver l’identité si particulière de la saga.
Tetsuya Nomura, le créateur de Kingdom Hearts
Depuis ses débuts en 2002, Kingdom Hearts mélange les personnages de Disney à ceux imaginés par Square Enix. Sora, Donald et Dingo parcourent ainsi différents mondes en affrontant les Sans-cœur et d’autres forces menaçant l’équilibre de leur univers. La franchise dépasse désormais 39 millions de jeux vendus dans le monde.
Disney a profité de la D23 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts IV, annoncé initialement en 2022. Le jeu emmènera notamment Sora dans Quadratum et intégrera un nouveau monde inspiré de Coco, où apparaîtront Miguel et Hector. La sortie du jeu est désormais prévue pour la fin 2027.
Cette double annonce marque une nouvelle étape pour une licence jusqu’ici essentiellement développée autour du jeu vidéo, malgré son étroite relation avec Disney depuis plus de deux décennies. En confiant directement la série à une équipe travaillant sous la supervision de Tetsuya Nomura, Disney semble surtout vouloir toucher un nouveau public sans transformer Kingdom Hearts en une simple adaptation dérivée des jeux.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Sony n’a toujours pas fixé de date interne pour la sortie de la PlayStation 6, freinée par une pénurie de composants (dont la...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Écouter le nouvel album de son artiste préféré en voiture pourrait présenter un risque vital … pour le moins...
Le groupe de hackers ZeroBytes, qui a déjà revendiqué le piratage des impôts, affirme aujourd’hui avoir...
Hayden Panettiere est morte à 36 ans. La famille de l’actrice américaine, connue pour ses rôles dans Heroes, Nashville et...
17 Aug. 2026 • 16:31
17 Aug. 2026 • 15:33
17 Aug. 2026 • 15:00
17 Aug. 2026 • 13:40