Kingdom Hearts sera adapté en série animée pour Disney+ avec Tetsuya Nomura aux commandes

Disney et Square Enix vont étendre l’univers de Kingdom Hearts au petit écran. À l’occasion de la conférence D23, Disney a officiellement annoncé la production de la toute première série animée inspirée de la célèbre licence de jeux vidéo. Encore dépourvue de titre définitif, la série sera diffusée sur Disney+ ainsi que sur Disney Channel.

Une histoire inédite supervisée par Tetsuya Nomura

Plutôt que d’adapter directement l’un des épisodes existants, la série racontera une nouvelle histoire destinée à enrichir l’univers de Kingdom Hearts. Tetsuya Nomura, créateur historique de la franchise, participe au projet aux côtés des équipes créatives de Square Enix, ce qui devrait permettre de préserver l’identité si particulière de la saga.

Tetsuya Nomura, le créateur de Kingdom Hearts

Depuis ses débuts en 2002, Kingdom Hearts mélange les personnages de Disney à ceux imaginés par Square Enix. Sora, Donald et Dingo parcourent ainsi différents mondes en affrontant les Sans-cœur et d’autres forces menaçant l’équilibre de leur univers. La franchise dépasse désormais 39 millions de jeux vendus dans le monde.

Kingdom Hearts IV se précise également pour 2027

Disney a profité de la D23 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts IV, annoncé initialement en 2022. Le jeu emmènera notamment Sora dans Quadratum et intégrera un nouveau monde inspiré de Coco, où apparaîtront Miguel et Hector. La sortie du jeu est désormais prévue pour la fin 2027.

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Cette double annonce marque une nouvelle étape pour une licence jusqu’ici essentiellement développée autour du jeu vidéo, malgré son étroite relation avec Disney depuis plus de deux décennies. En confiant directement la série à une équipe travaillant sous la supervision de Tetsuya Nomura, Disney semble surtout vouloir toucher un nouveau public sans transformer Kingdom Hearts en une simple adaptation dérivée des jeux.