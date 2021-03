Arcade : l’Astro City Mini de Sega sera finalement distribuée en France (+liste des jeux)

Voilà qui est pour le moins inattendu. L’Astro City Mini de Sega est disponible à la vente depuis quelques jours aux Etats-Unis, et depuis plus longtemps encore au Japon, mais les bruits de couloir n’étaient pas forcément rassurants concernant un lancement en Europe.

Bonne nouvelle donc pour les fans de borne d’arcade : la réplique miniature de l’Astro City sera bien distribuée en Europe le 28 mai prochain ! Sega a confirmé la date, mais aussi le prix de la borne, et attention, ce n’est vraiment pas donné. L’Astro City Mini sera en effet commercialisée à 159,99 euros, ce qui fait cher pour une console rétro-gaming capable d’afficher en 720p.

Et encore, ce n’est rien par rapport à certains accessoires, qui sont parfois même plus chers que la mini borne elle-même, à l’instar de la manette externe Sega Astro City Arcade Stick qui sera disponible à 179,99 euros ! Sega impacterait-il sur les joueurs européens l’énorme pénurie de composants qui touche le secteur de l’électronique ? Ces tarifs semblent en tout ca injustifiables, ce qui est d’autant plus dommage que l’Astro City Mini bénéficie d’une belle finition selon les premiers retours (bel écran, mini stick solide, port HDMI), sans compter les 37 jeux intégrés dont beaucoup sont encore sympas à jouer (Wonderboys, Virtua Fighter, Alien Syndrome, Golden Axe, etc.)

Tous les jeux livrés avec l’Astro City Mini :

Alex Kidd with Stella, The Lost Stars, Alien Syndrome, Alien Storm, Altered Beast, Arabian Fight, Bonanza Bros.Columns, Columns II: The Voyage Through Time, Cotton, Crack Down, Cyber Police ESWAT, Dark Edge, Dottori-kun, Fantasy Zone, FlickyGain Ground, Golden Axe, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Ninja Princess, Puyo Puyo, Puyo Puyo TsûPuzzle & Action: Ichidant-R, Puzzle & Action: Tant-R, Quartet 2, Rad Mobile, Scramble Spirits, Seishun Scandal (My Hero), Shadow Dancer, Shinobi, Sonic Boom, Space Harrier, Stack Columns, Thunder Force AC, Virtua Fighter, Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy III: Monster Lair