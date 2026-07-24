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KultureGeek Jeux vidéo Le jeu d’enquête Batman: Caped Crusader – Chronicles arrive en exclusivité sur Amazon Luna
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Le jeu d’enquête Batman: Caped Crusader – Chronicles arrive en exclusivité sur Amazon Luna

2 min.
24 Juil. 2026 • 17:30
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Amazon étend l’univers de sa série animée avec Batman: Caped Crusader – Chronicles, un jeu d’enquête coopératif conçu exclusivement pour sa plateforme Luna. Le titre sera disponible le 31 juillet 2026, simultanément au lancement de la saison 2 de Batman: Caped Crusader sur Prime Video. Les abonnés Amazon Prime pourront y accéder sans coût supplémentaire, notamment en France.

Onze enquêtes criminelles dans les rues de Gotham

Jusqu’à quatre joueurs rejoindront une unité spéciale de la police de Gotham travaillant avec Batman et l’inspectrice Renee Montoya. L’aventure se composera de onze épisodes mêlant interrogatoires, collecte d’indices et déduction. Chaque affaire proposera des mini-jeux différents : analyse d’empreintes, déchiffrement de codes, reconstitution d’objets, examen de cartes déchirées ou désamorçage de bombes.

Les enquêteurs affronteront plusieurs adversaires de l’univers DC, dont l’Épouvantail, Babyface, Tweedledee et Tweedledum, Dollmaker, Music Meister et le Joker. Hamish Linklater et Michelle C. Bonilla reprendront leurs rôles respectifs de Batman et Montoya, tandis que Matthew Needham prêtera sa voix au Joker.

Le smartphone devient la manette du jeu Batman

Chronicles rejoint GameNight, la sélection de jeux conviviaux d’Amazon Luna. Aucun téléchargement ni contrôleur traditionnel ne sera nécessaire : chaque participant pourra utiliser son smartphone comme manette. Cette nouveauté accompagne en outre l’intégration récente de Luna dans Prime Video sur Fire TV aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le jeu offre aussi un nouveau prolongement à Batman: Caped Crusader, autrefois abandonnée par HBO Max avant d’être récupérée par Amazon. En reliant directement série et jeu, le groupe veut supprimer les frontières entre streaming vidéo et cloud gaming. Une stratégie déjà visible sur Fire TV (où GeForce Now est également disponible) mais que cette exclusivité rend désormais beaucoup plus concrète.

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