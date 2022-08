Batman: Caped Crusader : HBO Max annule le projet de série animée

Warner semble désormais impitoyable avec les projets de films et séries DC. Après les annulations du film Batgirl (qui était pourtant terminé) et de la comédie familiale Merry Little Batman, l’homme chauve-souris se prend une nouvelle mandale avec l’annulation du projet de série animée Batman : Caped Crusader. Le site américain Deadline affirme que HBO Max (propriété Warner) a mis un terme au développement de cette série au ton mature inspirée de la série Batman des années 90. Malheureusement pour les fans de Batou, la nouvelle équipe dirigeante de chez Warner a décidé d’arrêter l’aventure, comme elle l’a déjà fait du reste avec la quasi totalité de ses projets d’animation (le Spider Verse de Sony n’a pas grand chose à craindre donc…).

Ces arrêts brutaux de projets seraient les signes d’une nouvelle organisation du DCU, centrée désormais et avant tout sur les licences ainsi que les projets susceptibles de se transformer réellement en blockbuster. Walter Hamada, qui était jusqu’ici en charge du DCU, serait ainsi poussé vers la sortie tandis que Warner se mettrait en chasse d’un alter ego de Kevin Feige (le « gérant » du MCU). Ce nouveau pragmatisme ne signifierait pas la fin des projets audacieux ou plus qualitatifs : après tout; le film Joker ou le Batman de Matt Reeves ont démontré à Warner qu’il restait possible de faire de véritables films de super-héros sans tomber dans la vanne facile façon Marvel (et Batman 2 a été confirmé).