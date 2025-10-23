Amazon relance son service de cloud gaming Luna… désormais à la gloire des « casual gamers »

Amazon a officiellement relancé Luna, son service de cloud gaming, qui a cette fois été entièrement repensé pour séduire un public plus large. Désormais inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime, le service met l’accent sur la convivialité et le jeu en famille, avec l’ajout d’une nouvelle section baptisée GameNight et consacrée aux jeux de société (25 titres disponibles)

Une nouvelle fonctionnalité permet aussi de jouer à des titres multijoueurs directement depuis un smartphone, sans manette dédiée. Parmi les jeux disponibles figurent The Jackbox Party Pack 9, Tetris Effect: Connected, Angry Birds, ainsi qu’un titre exclusif et insolite, Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, où les participants s’affrontent dans un tribunal fictif dirigé par une version IA du célèbre rappeur. L’objectif est doonc clair : rendre le cloud gaming aussi simple et accessible qu’une véritable soirée entre amis.

Une offre enrichie pour les joueurs plus exigeants

Les utilisateurs souhaitant une expérience plus complète peuvent toujours connecter une manette via Bluetooth ou Wi-Fi pour accéder à des jeux plus ambitieux. Amazon ajoute d’ailleurs plusieurs titres majeurs à son catalogue, dont Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II et Hogwarts Legacy. Mais voilà, il faudra débourser un peu plus pour accéder à un volume plus important de gros titres ou des jeux indés exigeants. Pour 10 dollars par mois, l’abonnement Luna Premium (anciennement Luna+) ouvre la porte à une bibliothèque encore plus vaste, mêlant principalement des gros AAA et des jeux indépendants. Avec cette refonte, Amazon espère redonner un second souffle à Luna et s’imposer face à ses concurrents directs comme Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now.