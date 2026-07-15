The Batman 2 est reporté à 2028 et s’accompagne d’un teaser

The Batman : Part 2 connaît un nouveau report et sortira désormais le 18 février 2028 au cinéma aux États-Unis et (logiquement) le 16 février en France, alors que le film devait initialement arriver en salles le 2 octobre 2026. Warner Bros avait déjà repoussé une première fois cette sortie au 1er octobre 2027, avant d’annoncer ce nouveau glissement de calendrier.

The Batman : Part 2 arrivera en 2028

Ce report supplémentaire doit offrir au réalisateur Matt Reeves davantage de temps en post-production pour finaliser le film. Le co-président de DC Studios, James Gunn, avait pour sa part défendu le premier report en le qualifiant de pratique assez courante pour les superproductions de ce type, une manière de relativiser l’ampleur du glissement.

Ce nouveau report s’expliquerait par une cascade de changements de dates chez Warner Bros, directement liée à la vente en cours du studio à Paramount, qui prend plus de temps que prévu. Cette acquisition à 110 milliards de dollars devait initialement être finalisée cet automne, mais elle reste soumise à l’approbation des régulateurs au Royaume-Uni, au Japon et dans l’Union européenne. Ces validations réglementaires, encore en cours, retardent mécaniquement l’ensemble de la programmation du studio, dont le film de Reeves fait les frais.

Avec cette nouvelle date de 2028, l’écart entre le premier film The Batman et la suite atteindra près de six ans, le premier volet étant sorti en salles en 2022. En parallèle de cette annonce, Matt Reeves a partagé un extrait vidéo de 35 secondes. Le teaser montre Robert Pattinson en Batman tournant lentement vers la caméra lors d’un test de mise en scène.

Le scénario reste co-écrit par Matt Reeves et Mattson Tomlin, mais les détails de l’intrigue ainsi que la répartition précise des rôles dans la distribution demeurent pour l’instant tenus secrets. Outre Robert Pattinson, le casting comprendra Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry et Sebastian Koch.