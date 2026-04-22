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Clayface : un teaser intriguant pour le film DC avec l’ennemi de Batman

3 min.
22 Avr. 2026 • 22:30
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DC Studios a publié le premier teaser de Clayface, son film qui sortira au cinéma le 21 octobre 2026. Le long-métrage mise sur une lecture horrifique du personnage en racontant la chute de Matt Hagen, un acteur défiguré dont le corps finit par se transformer en matière malléable capable d’imiter n’importe quel visage.

Tout va mal pour Clayface

Plutôt que de présenter Clayface comme un simple antagoniste issu de l’univers Batman, le teaser en fait d’abord une figure de mutation physique. Le film est réalisé par James Watkins et confie à Tom Rhys Harries le rôle principal, avec un point de départ centré sur une procédure médicale qui dérape.

Dans cette version, Matt Hagen est un acteur en difficulté lorsque sa vie bascule après une attaque au couteau qui lui laisse le visage défiguré. Il accepte alors une intervention médicale très expérimentale qui semble d’abord fonctionner, avant de provoquer une transformation beaucoup plus radicale.

Le teaser insiste sur cette bascule. Matt apparaît d’abord à l’hôpital, le visage couvert de sang et de bandages, puis subit une injection de produits chimiques qui déclenche ses pouvoirs de métamorphe.

Clayface

Les images les plus marquantes montrent un visage en pleine déformation, parfois privé de bouche ou d’yeux, jusqu’à une scène où il efface complètement ses traits dans une baignoire. Le teaser va aussi jusqu’à montrer la matière de son corps remodeler sa main en une masse géante, ce qui ancre le film dans un registre de métamorphose brutale plus proche de l’horreur corporelle que du film de super-héros classique.

Une première au cinéma pour l’ennemi de Batman

Le choix de Clayface n’est pas anodin. Le personnage fait partie des premiers grands ennemis de Batman, avec une première apparition remontant à 1940, d’abord comme acteur déchu devenu criminel derrière un masque inspiré d’un rôle qu’il avait autrefois incarné.

Ses capacités de métamorphose ne seront établies qu’en 1961, une évolution devenue centrale dans les adaptations ultérieures. Avant ce film, Clayface avait déjà été décliné à la télévision et en animation, notamment dans Batman, la série animée, Gotham et plus récemment dans la série animée Harley Quinn, mais jamais encore sur grand écran.

Cette sortie du film Clayface s’inscrit dans la nouvelle phase pilotée par James Gunn pour DC. Après Superman lancé l’an dernier, le studio prépare aussi Supergirl pour le 1er juillet 2026, Man of Tomorrow (la suite de Superman) pour le 7 juillet 2027 et The Batman: Part II pour le 29 septembre 2027.

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