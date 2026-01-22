TENDANCES
Culture Geek

Les Maitres de l’Univers : premier teaser pour le film live-action Amazon tiré de l’animé culte

3 min.
22 Jan. 2026 • 10:38
0

Malgré plus de 10 ans d’errances, entre les changements de studios, les scénarios abandonnés et cla valse des producteurs, Les Maîtres de l’Univers version cinéma (Amazon GMG Studios) refait surface avec un tout premier teaser. Réalisé par Travis Knight, le film consacré à He-Man se dévoile donc enfin, et prouve au passage que le chaos le plus total ne se termine pas toujours sur une annulation du projet. Presqu’un cas d’école.

Un teaser placé sous le signe de la nostalgie

Intitulé « When times were simpler », ce premier aperçu donne immédiatement le ton : le film assume pleinement l’héritage des années 80, entre téléviseurs cathodiques, ambiances rétro et références à la pop culture de l’époque.  La bande-annonce mise sur une nostalgie assumée, sans aucune forme d’ironie ou de mise à distance, ce qui est sans doute le mieux à faire pour ne pas tomber dans l’impression de pastiche. Le film de série B, c’est au premier degré que ça se discute.

Nicholas Galitzine apparaît face à l’épée légendaire du pouvoir, annonçant la transformation imminente en Musclor. La scène, volontairement solennelle, suggère une approche fidèle au mythe original, loin des relectures contemporaines de nombre de références de la pop-culture, qui se perdent souvent à force de vouloir se réinventer à tout prix (on en parle de la nouvelle série Star Trek de Paramount+ ?).

Un casting prestigieux pour un univers culte

Le long-métrage peut également compter sur une distribution impressionnante. Aux côtés de Nicholas Galitzine, Camila Mendes incarnera Teela, Jared Leto prêtera ses traits à Skeletor et Idris Elba endossera le rôle du Maître d’Armes. Alison Brie sera Evil-Lyn, tandis que Morena Baccarin, James Purefoy, Charlotte Riley et Jóhannes Haukur Jóhannesson complètent l’affiche. À noter également la participation de Kristin Wiig, qui doublera le personnage mécanique de Roboto.

Une sortie désormais programmée

Le film est attendu dans les salles le 3 juin 2026. Ce premier teaser sert donc avant tout surtout d’amorce, en attendant une première « vraie » bande-annonce complète déjà annoncée pour ce jeudi 22 janvier, bande)-annonce qui devrait dévoiler davantage de séquences d’action ainsi que l’univers d’Eternia dans toute son ampleur. Cet article sera d’ailleurs mis à jour avec ce nouveau trailer.

