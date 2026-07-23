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Amazon intègre les jeux Luna dans Prime Video (sur Fire TV)

2 min.
23 Juil. 2026 • 19:40
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Amazon transforme Prime Video en une plateforme de divertissement toujours plus complète. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les abonnés Prime peuvent désormais lancer des jeux Luna directement depuis l’application sur Fire TV, aux côtés des films, séries et événements sportifs. Un nouvel onglet Jeux évite ainsi de passer par l’application autonome du service de cloud gaming.

Hogwarts Legacy et EA Sports FC 26 accessibles sans console

Le catalogue comprend des productions majeures comme Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26 et Indiana Jones et le Cercle Ancien. Amazon propose également des expériences plus accessibles, notamment Cluedo, Les Aventuriers du Rail et Taboo. Les titres étant exécutés sur des serveurs distants, aucun téléchargement, PC puissant ou console n’est nécessaire.

Prime Video Jeux

Les jeux traditionnels nécessitent une manette compatible, tandis que certaines productions multijoueurs permettent d’utiliser un smartphone comme contrôleur. Cette approche s’inscrit clairement dans la stratégie d’Amazon consistant à relancer Luna autour du jeu familial, avec une sélection incluse sans coût supplémentaire dans l’abonnement Prime.

Prime Video suit la stratégie de Netflix

Amazon cherche à simplifier la découverte des jeux en les plaçant dans une application déjà utilisée quotidiennement. « Les jeux ont été plus difficiles à trouver qu’ils ne devraient l’être », reconnaît Jeff Gattis, directeur général du gaming chez Amazon. L’entreprise promet d’ajouter de nouveaux titres chaque mois.

Cette intégration rappelle l’arrivée des jeux directement dans l’application Netflix, même si Luna dispose d’un catalogue clairement plus ambitieux. Amazon renforce parallèlement les capacités vidéoludiques des Fire TV, qui accueillent déjà GeForce Now sur plusieurs modèles compatibles.

Seul bémol, le déploiement reste pour l’instant limité aux Fire TV américaines et britanniques. Amazon précise que d’autres appareils et pays seront ajoutés ultérieurement, sans calendrier précis.

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