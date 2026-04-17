L’IA Claude vérifie l’identité de certains avec une carte d’identité et un selfie

Anthropic a discrètement ajouté une page dédiée à la vérification d’identité pour son intelligence artificielle Claude, exigeant une pièce d’identité et un selfie en temps réel dans certains cas d’usage. Le prestataire retenu, Persona, sort d’une affaire de fuite de données ayant touché les utilisateurs de Discord.

Claude vérifie votre identité selon les usages de Claude

La vérification n’est pas systématique : elle se déclenche lors de l’accès à certaines fonctionnalités avancées dans le cadre de contrôles d’intégrité de la plateforme ou en cas de mesures de sécurité et de conformité. Certains abonnés Claude Max ont également été invités à vérifier leur identité lors de leur inscription. Le processus prend moins de cinq minutes : l’utilisateur soumet un document officiel avec photo (passeport, permis de conduire ou carte d’identité) et effectue une vérification par selfie en temps réel. Les copies et les pièces d’identité numériques ne sont pas acceptées.

Anthropic est responsable du traitement des données, mais celles-ci sont hébergées chez Persona et non sur les serveurs d’Anthropic. La firme d’IA précise qu’elle peut y accéder en cas de besoin spécifique, comme l’examen d’un recours, sans les copier ni les stocker elle-même.

Ces données ne sont pas utilisées pour l’entraînement des modèles, le marketing ou la publicité. En cas d’échec de la vérification, l’utilisateur peut retenter plusieurs fois ou soumettre un formulaire d’assistance humaine. Un compte peut être suspendu en cas de violations répétées des conditions d’utilisation, d’inscription depuis une région non prise en charge ou si l’utilisateur a moins de 18 ans.

Persona, vraiment ?

Le choix de Persona interpelle. Le prestataire a récemment été associé à deux incidents : une fuite de données ayant exposé les informations de vérification d’utilisateurs de Discord et l’exposition accidentelle d’une interface liée à la surveillance gouvernementale, ce qui a conduit Discord à prendre ses distances avec l’entreprise. Anthropic justifie malgré tout ce choix par les compétences techniques, les contrôles de confidentialité et la sécurité de Persona.

Ce dispositif est indépendant d’une affaire distincte signalée début avril, dans laquelle des utilisateurs ont été incorrectement identifiés comme mineurs par Claude via un autre prestataire, Yoti, entraînant la suspension de leurs comptes.