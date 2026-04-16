Google dit bloquer des milliards de publicités malveillantes avec son IA Gemini

En 2025, Google a bloqué ou supprimé 8,3 milliards de publicités et suspendu 24,9 millions de comptes grâce à ses systèmes qui s’appuient sur son intelligence artificielle Gemini, dont plus de 99 % des annonces frauduleuses interceptées avant toute diffusion. Le défi n’est plus seulement le volume, mais la précision.

L’IA à la rescousse pour bloquer les pubs malveillantes

Les anciens systèmes de modération publicitaire s’appuyaient sur la correspondance par mots-clés. Gemini opère différemment : l’IA analyse des centaines de milliards de signaux, parmi lesquels l’ancienneté des comptes, les comportements des annonceurs et les schémas de campagne, pour détecter les menaces avant qu’elles n’atteignent un utilisateur. Cette capacité à comprendre l’intention derrière une annonce, et non sa seule surface textuelle, permet de bloquer des contenus conçus pour contourner les filtres traditionnels.

Le contexte rend cet enjeu particulièrement compliqué. Des acteurs malveillants utilisent désormais eux-mêmes l’IA générative pour fabriquer des publicités trompeuses à grande échelle. Google répond par l’examen instantané. À la fin 2025, la majorité des publicités responsives soumises dans Google Ads étaient analysées dès leur envoi, les contenus problématiques bloqués au moment même de la soumission. Cette capacité doit s’étendre à d’autres formats publicitaires en 2026.

La précision de Gemini a produit un effet mesurable du côté des annonceurs légitimes : les suspensions injustifiées ont reculé de 80 % en 2025. Google opère ainsi sur deux fronts simultanément, à savoir retirer les contenus nuisibles sans pénaliser les entreprises honnêtes.

Le traitement des signalements utilisateurs a lui aussi accéléré, avec quatre fois plus d’avis pris en charge en 2025 par rapport à l’année précédente. Cette rapidité permet aux équipes de sécurité de concentrer leur travail sur les cas complexes qui requièrent un jugement humain. En parallèle, le programme de vérification d’identité des annonceurs constitue une couche de prévention distincte : valider les acteurs en amont réduit les risques avant même que l’IA n’ait à intervenir. Sur le seul marché européen, 1,6 milliard de publicités ont été supprimées et 2 millions de comptes publicitaires suspendus en 2025.